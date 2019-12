-GÜL: ''OLAĞANÜSTÜ ÇABA HARCANIYOR'' MERSİN (A.A) - 22.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Libya'daki Türk vatandaşlarının sağ salim Türkiye'ye getirilmesi için olağanüstü çaba harcandığını belirterek, şu ana kadar herhangi bir Türk vatandaşının can kaybının söz konusu olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Mersin Valiliğini ziyaretinde gazetecilerin Libya'da yaşanan olaylara ilişkin sorularını yanıtladı. Gül, Libya'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar yürütüldüğü anımsatılarak, can güvenliği açısından herhangi bir sorun olup olmadığı sorusu üzerine, gelişmelerin başından beri yakından takip edildiğini söyledi. Devletin, Türk vatandaşlarının tahliyesi için gerekli her türlü tedbiri aldığını ifade eden Gül,''Vatandaşlarımızı sağ salim Türkiye'ye ulaştırmak hepimizin öncelikli görevidir. Bu konuda olağanüstü çaba harcanıyor. Şu ana kadar Türkler'in can kaybı söz konusu değil'' diye konuştu. Gül, Libya halkının ülkelerindeki Türkler'e sevgi beslediğini dile getirerek, ''Ancak zaman zaman yaşanan olaylar kimin kimin olduğunu unutturur'' dedi. -''BÜTÜN YÖNETİMLER KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ''- Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin Mısır'da yaşanan olaylar karşısında gösterdiği tepkiyi Libya için göstermediği yönünde değerlendirmeler bulunduğunu ifade eden bir gazetecinin, ''Türkiye, Libya'daki olaylar karşısında sessiz mi kalıyor?'' sorusu üzerine, birinci önceliğin Libya'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi olduğunu tekrarladı. Bütün halkların dileklerinin ve arzularının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Gül, ''Biz heryerde huzur diliyoruz'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Ortadoğu'daki gelişmelerden sonra Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerinin nasıl olacağına yönelik soruyu, şöyle yanıtladı: ''Olup bitenleri anlamakta kimsenin zorluk çekmemesi gerekir. Enformasyon çağında herkes birbirini rahatlıkla izleyebiliyor. Ayrım yapmadan söylüyorum, bütün yönetimler kendine çeki düzen vermeli. Ortadoğu'da derin bir değişim yaşanıyor. Taşlar yerine oturacaktır. Bizim Ortadoğu ile köklü ilişkilerimiz var. Bu ülkelerle aramızda muhabbet var. Coğrafi açıdan bakarsak da yakın işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Türkiye, bu ülkelerle yakın ve uzak komşuluk ilişkilerini sürdürecektir ve bölge ülkeleriyle aramızdaki ticaret canlılığını koruyacaktır.''