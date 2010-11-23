-GÜL ÖĞRETMENLERLE ÖĞLE YEMEĞİ YİYECEK ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - 24 Kasım Öğretmenler Günü, yarın bir dizi etkinlikle kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının programına göre, 81 ilden gelen temsilci öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret ederek, Yüce Önder Atatürk'ün manevi huzuruna çıkacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı önündeki Başöğretmen Anıtı'na çelenk konulacak. Öğretmenler, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut tarafından kabul edilecek. Öğretmenleri daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kabul edecek ve Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle öğle yemeği yiyecek. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda Öğretmenler Günü Kutlama Programı düzenlenecek. Bakan Çubukçu, öğretmenler onuruna Başkent Öğretmenevi'nde akşam yemeği verecek. Öğretmenler Günü kutlamaları, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan'ın konseriyle sona erecek. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl hazırlanan ''Hepsinin Bir Öğretmeni Vardı'' kampanyasının devamı olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla afişler ve spot film hazırladı. ''Gelişim Sizlerle Mümkün, Değişim Sizlerle Mümkün, Dönüşüm Sizlerle Mümkün, Kalkınma Sizlerle Mümkün, Gelecek Sizlerle Mümkün'' sloganlarının kullanıldığı afişlerde ve filmde, Türkiye'nin daha müreffeh, daha gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olabilmesi için öğretmenlere düşen rol vurgulanıyor. Spot film, ulusal televizyon kanallarında yayımlanacak. Afişlerde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından ve bugünün modern Türkiye'sinden fotoğraf karelerine karşılaştırmalı olarak yer veriliyor ve sanat, moda, müzik ve dersliklerde kaydedilen gelişmelere görsel göndermelerde bulunuluyor.