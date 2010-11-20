-GÜL, OBAMA VE MEDVEDEV İLE GÖRÜŞECEK LİZBON (A.A) - 20.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Lizbon'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev ile ikili görüşmelerde bulunacak. NATO zirvesine katılmak üzere Lizbon'da bulunan Gül, Afganistan konulu toplantının ardından, zirvede bazı ikili görüşmelerde de bulunacak. Cumhurbaşkanı Gül, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev ile ikili görüşmelerde bulunacak.