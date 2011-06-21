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Politika

GÜL MÜZE GEZDİ ANKARA (A.A)

21 Haziran 2011 01:16

-GÜL MÜZE GEZDİ ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Çengelhan Müzesi'ni gezdi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Ankara Üniversitesi yaylı çalgı solistleri tarafından verilen konseri dinledi.  Cumhurbaşkanı Gül, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gelişinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü ve bakanlık bürokratları tarafından karşılandı. Gül'e, gezisi sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da eşlik etti.  Arkeolog Belma Kulaçoğlu tarafından müze hakkında bilgi verilen Gül, Milattan önce 9 bin yıl öncesine kadar uzanan döneme ait tarihi eserleri inceledi.  Daha sonra Çengelhan Müzesi'ni ziyaret eden Gül, beraberindekilerle bir lokantada yemek yedi.  Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Ankara Üniversitesi yaylı sazlar solistleri tarafından verilen klasik müzik konserini dinledi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde verilen konserin başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. 

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