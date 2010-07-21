-GÜL, MÜBAREK İLE BİR ARAYA GELDİ KAHİRE (A.A) - 21.07.2010 - Burcu Bilgin bildiriyor - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile bir araya geldi. Mübarek'in Harp Akademisi Mezuniyet Töreni nedeniyle üst düzey askeri zevata verdiği yemeğe katılan Gül, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket etti. Gül, burada Mübarek ile bir araya gelerek, görüştü. Görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti. Mübarek, görüntü alındığı sırada Gül'e, salonda arkalarındaki duvarda asılı duran ve üzerinde Mısır haritası bulunan halıyı gösterdi.