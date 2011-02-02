-GÜL: MODEL OLMAK DOĞRU DEĞİL ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "(Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine model olabileceği) herhangi birine model olmak, örnek olmak gibi iddialı şeyler doğru değil" dedi. Cumhurbaşkanı Gül ile Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan, Çankaya Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Türk hapishanelerinde bulunan Nijeryalılarla ilgili olarak neler yapılacağına'' ilişkin bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'de Nijeryalı tutuklu olup olmadığını bilmediğini ancak, varsa Türk vatandaşlarına ne uygulanıyorsa aynı uygulamanın yabancı uyruklular için de yapılması gerektiğini ifade ederek, ''Herhangi bir şekilde bir ayrımcılığın söz konusu olmaması gerekir. Böyle bir şikayet varsa muhakkak bunları inceletiriz'' dedi. Daha önce iki ülkenin Dışişleri ve Adalet Bakanları arasında yapılan anlaşmalar, görüşmeler olduğunu hatırlatan Gül, bu anlaşmalar neyi gerektiriyorsa onların uygulandığını söyledi. ''Başkanlık sistemine ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile farklı görüşlerde olduğunuz yönünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizde bir değişiklik var mı?'' sorusu üzerine Gül, ''Türkiye'de bazı konuların serbestçe tartışılabilmesi, serbestçe konuşulabilmesinden herkesin memnun olması lazım. Önemli olan şey, bu konuların dinleyerek konuşulması, tartışılması. Bunlar, memnun olunacak şeylerdir. Halkın her şeyin ne olduğunu iyice bilmesi, neticede herhangi bir konuda önemli bir karar alma noktasına gelinirse halkın, herkesin bilerek karar alması... Dolayısıyla bunlardan herhangi bir şekilde negatif bir anlam çıkarmayı doğru bulmam'' diye konuştu. ''Devlet Denetleme Kurulu'nun Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin raporuyla ilgili tepkileri nasıl değerlendirdiğinin'' sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Gül, ''Yayınlanan şeyleri, raporları okursanız, orada her şeyi görürsünüz'' dedi. Bir başka gazetecinin, ''Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine bir model olabileceğini düşünüp düşünmediğini'' sorması üzerine ise Gül, şunları söyledi: ''Böyle iddialı şeyler doğru değildir. Ama bakın ki bir coğrafyada, bir bölgede herkes birbirini takip eder. Güzel olan şeylerden herkes faydalanır. Herkes birbirinin güzel şeylerini alabilir. Bunlar gayet normaldir. Son yıllarda Türkiye'de köklü reformlar yapılıyor. Daha da yapılması gerekenler var. Biz kendi noksanlarımızın farkındayız ve dolayısıyla kendi inisiyatifimizle bütün bu reformları güçlü bir şekilde Türkiye'de yürütüyoruz. Tabii ki gurur duyuyorum açıkçası. Türkiye'deki demokratik standartların yükselmesi, hukuk ilkelerinin çok netlik kazanması ve Türkiye'nin daha şeffaf bir ortam haline gelmesi, neticede Türk ekonomisinin de güçlü hale gelmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Dolayısıyla Türkiye'de güzel şeyler oluyor. Bunları bölgemizdeki kardeşlerimiz takip ediyorlarsa ki muhakkak ki takip ediyorlar, bundan memnun oluruz. Ama herhangi birine model olmak, örnek olmak gibi iddialı şeyler doğru değil.''