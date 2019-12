-GÜL: MISIR'DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Gül, Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Goran Taskovski'yi kabul etti. Taskovski, Çankaya Köşkü'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Gül'e güven mektubunu sundu. Kabul öncesinde gazetecilerin ''Mısır'da yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini'' sormaları üzerine Gül, ''Mısır'daki gelişmeler yakından takip ediyoruz'' dedi. -TÜRSAB, MISIR TURLARINI DURDURDU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Mısır'daki olayların, had safhaya ulaştığı, gezi veya iş amaçlı giden Türk vatandaşları için endişe verici boyutlara ulaştığı belirtildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Birliğimize üye olan ve yoğun olarak Mısır'a tur düzenleyen seyahat acentalarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler kapsamında Mısır'da bir süredir yaşanan ve dün itibariyle had safhaya ulaşan iç karışıklıkların, ülkeye gezi veya iş amaçlı giden vatandaşlarımız için endişe verici boyutlara tırmanmasını takiben, 28 Ocak Cuma akşamı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay'la yaptığımız temaslar ve kendisinin Dışişleri Bakanlığımızla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından aldığımız onay doğrultusunda, ülkemizden Mısır'a yönelik turların durdurulması kararı alınmıştır. Ayrıca, aldığımız bilgiler doğrultusunda, anılan ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, 28 Ocak Cuma akşamı saat 22.00 itibariyle de hava sahaları kapatılmıştır.'' Bu arada, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın Türk vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı da alınan kararın tedbir amaçlı olduğunu ifade ederek, ''Komşumuz Mısır'ın böyle bir sıkıntı yaşamasına üzülüyoruz elbette. Turizmin ne kadar hassas bir sektör olduğu anlaşılıyor. En ufak gelişmeden etkileniyor. Mısır'daki Türk vatandaşlarının tahliye edildiği bir ortamda başka insanların gönderilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Olaylar durulduktan sonra normale dönecektir'' dedi.