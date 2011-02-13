-GÜL, MISIRDAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin, Mısır'da yaşanan süreci, bir kardeş mücadelesine, kardeş kanı akmasına fırsat vermeyecek şekilde götürdüğünü belirterek, ''Bundan sonra en kısa süre içerisinde sivil bir yönetime devretmek için üstüne düşen çabaları hızlı bir şekilde göstereceğini tahmin ediyoruz'' dedi. Gül, İran'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Balyoz davasıyla ilgili sorusu üzerine Gül, yargı safhasında olan bir davayla ilgili bir şey söylemesinin mümkün olmadığını belirtti. ''Mısır'daki gelişmelerle ilgili bundan sonrası için neler bekliyorsunuz?'' sorusuna karşılık da Gül, bütün İslam dünyasında, çok olağanüstü değişim süreci yaşandığını, tarihin hiç bir sürecinde olmadığı kadar bir değişim süreciyle karşı karşıya olunduğunu belirtti. ''Bu değişimi liderler yapamadığı için halk öncülük etmektedir'' diyen Gül, Türkiye olarak Mısır'a çok önem verdiklerini, Mısır'ın İslam dünyasının en önemli ülkelerinden olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle devam etti: ''Bütün bu süreçten Mısır devletinin güçlü, Mısır halkının mutlu çıkmasını arzu ederiz. Mısır halkının mutluluğu ve refahı bizler için çok önemlidir. Çünkü onları kardeşlerimiz, dostlarımız olarak görüyoruz. Mutluluk ve refahın temel ihtiyaçları da gayet açıktır. Temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı, demokratik, hukuk standartlarının yerleşmesi, ekonomik şeffaflığın yerleşmesi. Ümit ediyoruz ki Mısır'ın geleceği şu anda Mısır Silahlı Kuvvetlerine tevdi edilmiştir, onların elindedir. Mısır Silahlı Kuvvetleri de bu süreci, bir kardeş mücadelesine, kardeş kanı akmasına fırsat vermeyecek şekilde götürmüştür. Bundan sonra en kısa süre içerisinde sivil bir yönetime devretmek için üstüne düşen çabaları hızlı bir şekilde göstereceğini tahmin ediyoruz. Bunun için geçen yaptığımız hükümet açıklamasında da ifade edildiği gibi, bir Anayasal Cumhuriyetin Mısır'da gerçekleşmesi, seçimlerin, gayet şeffaf, hür, adil bir şekilde yapılması, hakim yönetiminde ve iç ve dış gözlemcilerin serbestçe gözleyebileceği bir şekilde seçimlerin yapılması, inanıyorum ki Mısır halkını mutlu edecektir. Mısır halkının bu süreçten daha onurlu bir şekilde çıkması, Mısır devletinin çok güçlü bir şekilde çıkması ve hak ettikleri uluslararası platformdaki yerine kavuşması, bütün Türk milletinin ve hepimizin arzusudur.''