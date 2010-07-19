-GÜL, MISIR'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 20-21 Temmuzda Mısır'a çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile görüşecek olan Gül, ayrıca Harp Akademisinde düzenlenecek mezuniyet törenine katılacak, üst düzey Mısırlı askeri yöneticiler ile bir araya gelecek. Ziyarette başta ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere, bölgede ve uluslararası alanda iki ülkeyi yakından ilgilendiren konular ele alınacak.