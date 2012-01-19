-Gül, Mercedes-Benz Türk fabrikasını gezdi AKSARAY (A.A) - 19.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mercedes-Benz Türk Aksaray kamyon fabrikasını gezdi. Gül, fabrikaya gelişinde Mercedes-Benz Türk üst yöneticisi Wolf Dieter Kurtz ve fabrika müdürü Gerald Jank tarafından karşılandı. Yetkililerden fabrikayla ilgili bilgi alan Gül, üretim bandını gezdi. Kaynak yapılan alanlardan geçeceği için iş gözlüğü takan Gül'e, Kurtz üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Gül, üretimi tamamlanan kamyonlardan birinin şoför koltuğuna da oturarak, gazetecilere poz verdi. Daha sonra işçilerle kısa süre sohbet eden ve anı fotoğrafı çektiren Gül'e, çıraklık eğitimi gören öğrenciler tarafından fabrikaya ait çeşitli fotoğraflarından oluşan kolaj tablo hediye edildi. Gül ve beraberindekiler üretilen 150 bininci kamyonun önünde de basına poz verdiler. Mercedes-Benz Türk A.Ş 670 milyon Avro'yu aşan yatırım hacmiyle Türkiye'nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından biri olan Mercedes-Türk A.Ş 1986 yılında Aksaray'daki kamyon fabrikasında üretime başladı. 1986'dan bu yana fabrikada üretilen çeşitli tonajlardaki yaklaşık 150 bin kamyon, öncelikle iç pazarda satıldı. Fabrikada bin 861 çalışan istihdam ediliyor. Yıllık üretim kapasitesi 14 bin 500 araç olan fabrika, 560 bin metrekarelik arazi üzerinde 80 bin metrekare kapalı alana sahip. Cumhurbaşkanı Gül, bu gece Aksaray'da konakladıktan sonra yarın sabah Niğde'ye geçerek, temaslarda bulunacak.