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Politika

Gül, Medvedev ile görüştü YAROSLAVL (A.A)

08 Eylül 2011 19:10

-Gül, Medvedev ile görüştü YAROSLAVL (A.A) - 08.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Küresel Politika Forumu'na katılmak üzere geldiği Yaroslavl'da, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ile biraraya geldi.  Forumun yapıldığı Arena-2000 Uluslararası Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleşen baş başa görüşme,yaklaşık 30 dakika sürdü.  Cumhurbaşkanı Gül, görüşme öncesinde kısa bir açıklamada bulundu. Foruma ''onur konuğu'' olarak davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, ''Ama bugün acı gününüz. Sadece sizin değil, herkesin acı günü, elim bir uçak kazasından dolayı'' diyerek, Medvedev'in şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dileklerini iletti.  Kazada bir spor takımının tamamının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden Gül, tüm Rus halkına sabır ve başsağlığı, ölenlere Allah'tan rahmet diledi.   Gül, forum dolayısıyla gerçekleşen baş başa görüşmede, gerek ikili ilişkileri, gerekse bölgesel konuları ele alma fırsatı bulmaktan da memnuniyet duyduğunu söyledi.  Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

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