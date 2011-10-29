-Gül, Mecliste kutlamaları kabul etti TBMM (A.A) - 29.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyetin 88. yıldönümü dolayısıyla TBMM'de kutlamaları kabul etti. Anıtkabir'deki törenin ardından Meclise gelen Gül'ü, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, askeri törenle karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Gül, tebrikleri kabul etmek üzere Tören Salonuna geçti. Gül, kutlamaları kabul ettiği salonda, bir süre TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile sohbet etti. Törene ilk gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salonda Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile tokalaşırken, karşısında bulunan Bakanlar Kurulu üyelerini başıyla selamladı, Erdoğan ile tokalaşmadı. Erdoğan, Gül'ün kutlamaları kabul etmesini beklerken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile ayaküstü sohbet etti. Salona en son Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları geldi. Bakanlar, kuvvet komutanlarıyla ele sıkışarak kısa süre sohbet etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş törene katılmadı. MHP'yi Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır ile Oktay Vural, BDP'yi ise Grup Başkanvekili Hasip Kaplan temsil etti. -Vietnam ve Hırvatistan büyükelçileri unuttu- Cumhurbaşkanı Gül'ün yerini almasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Gül, daha sonra kutlamaları kabul etti. TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, Yargıtay Başkanı Nazmi Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Hüsnü Karakullukçu, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, milletvekilleri, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, bürokratlar ile yabancı misyon şefleri, Gül'e tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarında ABD ve İsrail maslahatgüzarlarının da bulunduğu yabancı misyon şeflerinin kutlamalarını kabul ettikten sonra gazetecilerin de bayramını kutladı. Vietnam ve Hırvatistan büyükelçilerinin Gül'ü kutlamayı unutarak önünden geçmesi, salonda gülüşmelere neden oldu. Büyükelçiler, Gül'ün uyarısı üzerine, durumu fark ederek kendisine tebriklerini sundu. Öte yandan eski Milletvekili Mustafa Karadağ, yabancı misyon şeflerinin tebriklerini sunduğu sırada araya girerek Cumhurbaşkanı Gül'ü kutladı.