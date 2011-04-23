-GÜL MECLİSE GELDİ TBMM (A.A) - 23.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplanan TBMM Genel Kurulu özel gündemli birleşimini izlemek üzere Meclise geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Çankaya kapısında TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil karşıladı. Gül, tören kıtasını selamladıktan sonra Pakdil ile Şeref Kapısı'ndan TBMM ana binasına girdi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Gül'ü Başkanlık Divanı giriş kapısında karşılayarak, ''Hoşgeldiniz'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Pakdil refakatinde Genel Kurul locasındaki yerini aldı.