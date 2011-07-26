-GÜL: MARJİNALİZMLE UĞRAŞMAK DEVLETLERİN GÖREVİ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Norveç'in başkenti Oslo ve Ütoya Adası'ndaki saldırılarla ilgili, marjinal ve aşırı hareketlerle çok dikkatli bir şekilde uğraşmanın devletlerin görevi olduğunu belirterek, ''Yoksa, işte dün karşılaştığımız gibi facialar ortaya çıkar'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Türklerin Almanya'ya göçünün 50. yılı dolayısıyla, bu ülkeden Türkiye'ye bisikletle gelen Zaman gazetesi editörü İsmail Çevik'i, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti. Gül, gazeteci Çevik ile yolculuğunun nasıl geçtiği, kaç kilometre geldiği ve hangi ülkelerden geçtiği konusunda bir süre sohbet etti. Abdullah Gül, Türklerin, Almanya'ya 50 yıl önce gittiklerini ve bu sırada da bir kültürden diğerine geçiş yapmaları dolayısıyla çok ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarını söyledi. Almanya'ya Türklerin kendiliklerinden değil, davet üzerine gittiklerini ve bu ülkenin kalkınmasına çok büyük katkıda bulunduklarını vurgulayan Gül, Türklerin şimdi iki vatanları olduğunu dile getirdi. Gül, şöyle devam etti: ''Şimdi bu Türklerin çektiği büyük çileleri unutanlar da var. İnsanlar oralarda büyük kültürel şoklar yaşadı. Bugünkü dünyada herkes çok daha temasta herkes çok daha iyi biliyor. Övündüğümüz şey şu: Oradaki Türklerin başarılarını görüyoruz. Siyasette, bilim dünyasında, kültür dünyasında çok büyük başarılar elde ettiler. Bu başarı kendilerinin başarıları ve aynı zamanda ülkenin başarısı. Türkiye ve Almanya arasında diğer Avrupa ülkeleri arasında da en büyük dostluk köprüsünü oluşturuyorlar. Zaman zaman hoş olmayan davranışlar olsa da onları aşırı uçlar olarak görmek gerekir. Aşırılık, marjinal hareketler her yerde vardır. Bunlarla büyük olayları gölgelememek gerekir. Bu tür marjinal ve aşırı hareketlerle de dikkatli bir şekilde uğraşmak devletlerin görevidir. Yoksa işte dün karşılaştığımız gibi facialar ortaya çıkar.'' Cumhurbaşkanı Gül, İsmail Çevik'in, annesi Durkadın ve ağabeyi Sedat Çevik'le de bir süre sohbet ederek, basın mensuplarına poz verdi. Zaman Gazetesi Avrupa Editörü İsmail Çevik, Almanya'ya Türk göçünün 50. yılının Türk ve Alman kamuoyunda gündeme gelmesi amacıyla gerçekleştirdiği bisiklet turunu, 20 Haziran'da Berlin Federal Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden başlattı. Seyahati boşunca Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova, Makedonya ve Yunanistan güzergahını izleyen Çevik, bisikletle 4 bin 50 kilometre yolu toplam 372 saatte yaptı. Çevik'in, Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başlayan yolculuğu İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde son buldu.