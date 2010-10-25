-GÜL MARDİN'DEN SESLENDİ MARDİN (A.A) - 25.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mardin'in kısa süre içinde UNESCO'nun tarihi miras listesine gireceğine inandığını belirterek, şehrin eski güzelliğine kavuşmasına yönelik çalışmaları himayesine aldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile Mardin Artuklu Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Mardin'in Mezopotamya'nın merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Gül, ''Bu şehirde taş, dantel örülür gibi yontulmuştur ve bu özelliğiyle hafızalarda güzel yer etmiştir'' dedi. Mardin'de son yıllardaki yanlış yapılaşma ve şehirleşmenin, kötü mimarinin acı acı hissedildiği sırada herkesin tekrar Mardin'i keşfettiğini ve sahiplendiğini belirten Gül, bütün çirkinliklerin yavaş yavaş temizlenip kentin eski güzelliğiyle hafızalarda kalması yönünde çalışmalar yapılmaya başlandığını söyledi. Mardin'i sahiplenme yönünde gördüğü çabalardan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Gül, bu şuur ve çabayı çok değerli bulduğunu, takdir ve teşvik ettiğini belirtti. Gül, ''İnanıyorum ki bu şehir, kısa sürede UNESCO'nun tarihi mirasları içine girecektir. Ben de valilik ziyaretimde bu çalışmayı himayeme aldım. Bunu hızlandıracağız'' diye konuştu. -''MEZOPOTAMYA'YA HİTAP EDİYOR''- Cumhurbaşkanı Gül, günümüzde Türkiye'nin bütün illerinde devlet ve vakıf üniversiteleri açıldığının altını çizerek, ''Daha önce olduğu gibi üniversiteler, çok dar kalıplar içine zorla sığdırılan değil, tam tersine canlı, tartışan, konuşan, birbiriyle rekabet eden, bilim üreten üniversiteler haline dönüşüyor'' dedi. Üniversitelerden bazılarının üstün duruma geleceğini, bazılarının vasat olabileceğini ifade eden Gül, işin tabiatının bu olduğunu, herkesin birinci olamayacağını dile getirdi. Gül, rekabetin ilerlemeyi, mükemmelleşmeyi gerçekleştiren en büyük itici güç olacağını söyledi. Mardin Artuklu Üniversitesinde de büyük potansiyel gördüğünü vurgulayan Gül, şöyle konuştu: ''Burası Mezopotamya'ya hitap ediyor. Sadece Türkiye'ye değil, bütün bölgeye hitap eden bir yer. Müslümanlar, Süryaniler, Hristiyan vatandaşlarımız buraya hep beraber katkılar sağlamışlar. Bu bölgeye büyük ilim adamları gelmiş, büyük medreseler açılmış. Bugün bunlar tekrar canlanıyor, bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla bu üniversite gerçek anlamda bir sosyal bilimler üniversitesi olmaya en iyi şekilde adaydır.'' -''KÜLTÜREL MİRASI KORUMAK VE YAŞATMAK HEPİMİZİN GÖREVİ''- Cumhurbaşkanı Gül, kültürel mirasın korunmasının Anayasanın emri olduğunu belirterek, kültürel mirasın çok geniş olduğunu söyledi. Gül, ''Mimarisi güzel bir eser, Sultanahmet Camii, buradaki bir medrese de, Süryani kilisesi de, Mimar Sinan'ın köprüsü de kültürel mirasımızın parçası olduğu gibi sanatta, edebiyatta, Dede Korkut, Mesnevi, Mem u Zin, bunların hepsi kültürel mirasımızdır. Bunların korunması, en iyi şekilde yaşatılması, anlatılması, öğretilmesi hepimizin görevi. Bu üniversite bunu yapabilecek bir üniversite'' diye konuştu. Mardin Meydanı'nda kendisiyle konuşan üç yaşlı kadından birinin Arapça, birinin Kürtçe ve diğerinin de Süryanice konuştuğunu anlatan Gül, bu farklılıkları zenginlik olarak bu çerçevede gördüğünü belirtti. Gül, bu zenginliğin Mardin'de yüzyıllar boyunca yaşadığını ifade ederek, ''Arızi şeyler her dönemde olabilir, önemli olan işin ruhudur. Burada herkes var ve herkes var olmaya devam edecek. Bunu yaşatmak, bu zenginliği muhafaza etmek anlamına gelecek'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Süryanice, Kürtçe, Farsça öğretilecek olmasının Mardin Artuklu Üniversitesini öne çıkartacağını söyledi.