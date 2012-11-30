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Gül, 'Madımak'ın araştırılması için DDK'ya talimat verdi

Gül, Madımak olayının araştırılması ve incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi

30 Kasım 2012 14:06

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 1993 yılında yaşanan 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas katliamının araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirdi.
 
37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas katliamıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Gül, Madımak olayının gerek oluş şekli, amacı, sonuç ve tesirleri itibarıyla gerekse dönem içinde yaşanan diğer bazı olaylarla irtibatları itibarıyla bir bütünlük içinde araştırılması ve incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, Sivas’ta 01-02 Temmuz 1993’te yaşanan ve 37 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayların sonuçları ve olaya taraf olan her kesimdeki tesirleri hâlâ devam etmektedir.

Madımak hadisesine müdahil olan tüm kesimlerde; olayların gerçek mahiyetinin algılanması/kavranması ve çıkarılan sonuçlar itibariyle derin bir belirsizlik ve kuşku mevcuttur.  Nitekim, Sivas’ta faaliyet gösteren 114 sivil toplum kuruluşu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yapmış oldukları ziyaret esnasında söz konusu hususları dile getirmiş ve konunun tekrar incelenmesi talebinde bulunmuşlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Madımak olayının gerek oluş şekli, amacı, sonuç ve tesirleri itibariyle gerekse dönem içerisinde yaşanan diğer bazı olaylarla irtibatları itibariyle bir bütünlük içerisinde araştırılması ve incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirmiştir."

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