-Gül: Maaşım haberlerde geçen rakamın yarısı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2012 yılı maaşının haberlerde yanlış yansıtıldığını belirterek, vergiler düşüldükten sonraki net Cumhurbaşkanı maaşının, haberlerde geçen rakamın neredeyse yarısı olduğunu açıkladı. Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan son günlerde kendisine en çok yöneltilen güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yargıya intikal etmiş meseleler hakkında yönlendirici bir beyanda bulunmamaya özen gösterdiğinin altını çizen Gül, 13 yaşındaki kız çocuğu N.Ç'ye tecavüz davasında çıkan kararı değerlendirirken, ''Gencecik bir çocuğumuzun başına gelenlerle ilgili cezanın indirilmesini onaylayan karar, beni de derinden rahatsız etti. Bildiğim kadarıyla yargılama süreci bitmemiş; hala itiraz imkanı var. Kamu vicdanını teskin edecek bir sonuç çıkmasını ümit ediyorum'' ifadelerini kullandı. Gül, Van depremi sonrası başlatılan ve pek çok sorumlu siyasetçinin katıldığı ''Bir Maaşım Van'a'' kampanyasına kendisinin de bir maaşını vererek katıldığını açıkladı.