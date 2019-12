-GÜL ''LİSE ÇAĞLARINI'' ANIMSADI ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 125. yaşını kutlayan Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret ederek gençlere ''Lise çağında ne öğreniyorsanız bunun faydasını ileride göreceksiniz. Bugün bilmeniz gerekeni, bugün öğrenmeniz gerekeni ileride öğrenemezsiniz'' diye seslendi. Gül, Atatürk Lisesine gelişinde, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan ve Atatürk Lisesi Müdürü Faruk Platin tarafından karşılandı. Okul bahçesinde toplanan öğrencilerin yanına giden Gül,öğrencilerle bir süre sohbet etti. Lisenin kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Gül, bu davet yapıldığında tereddütsüz hemen kabul ettiğini belirterek, Türkiye'de 125. kuruluş yıldönümünü kutlayan çok az lise bulunduğunu, bunlardan en seçkinlerinden birisinin de Atatürk Lisesi olduğunu söyledi. Gül, ''(Devletin kurucusu Atatürk'ün ismini taşıyan böyle bir liseyi muhakkak ziyaret etmem gerekir) dedim ve memnuniyetle daveti kabul ettim'' dedi. Bu lisenin çok değerli insanlar yetiştirdiğini bildiğini ifade eden Gül, ''Ne kadar gurur duysanız azdır. İnanıyorum ki ileride yıllar gelecektir, seneler geçecektir. Sizlerin arasından da isimleri zikredilenler, başarıları herkes tarafından sahiplenilen çok değerli kişiler çıkacaktır'' diye konuştu. Atatürk Lisesinin, 125. yıl önce Ankara'da ''Taş Mektep'' diye anıldığını söyleyen Gül, ''O günden bugüne 125 sene geçmiş. Bugün de aynı şekilde eğitimine devam etmesi çok önemli'' dedi. Eskiden çok meşhur, kıymetli olan ama bugün o değerini kaybetmiş bir çok kurum bulunduğunu ifade eden Gül, ''Çok gururlanmanız, çok mutlu olmanız gerekir ki eskiden ne kadar meşhur ve önde ismi olan bir liseyseniz, bugün de aynı şekilde, çok değerli, herkesin okumak için yarıştığı, mezunlarının daima başarılı olduğu, Türkiye'nin en seçkin liselerinden birisi olmayı devam ettiriyorsunuz'' diye konuştu. Devletin her türlü imkanı okullara verdiğini, ancak devletin bütün okulları sahiplenmek ve gücünü hepsine dağıtmak zorunda olduğunu belirten Gül, ''Okulların biraz daha öne çıkması için ayrı bir sahiplilik de gerekmektedir. Bunu bugün burada görüyorum. Atatürk Lisesi Eğitim Vakfının yıllar önce kurulduğunu ve okuldan mezun olanların okullarına sahip çıktığını görüyorum'' ifadesini kullandı. Gül, başka okulların da bu şekilde okullarına sahip çıkmaları ve aynı faaliyetleri yürütmeleri gerektiğini söyledi. Kimsenin mezun olduğu okulu unutmaması gerektiğini belirten Gül, şöyle devam etti: ''Ben de unutmam doğrusu. Ben de nasıl Atatürk Lisesi Taş Mektep olarak bilinirse, vaktiyle Kayseri'de de Taş Mektep diyorlardı, Kayseri Lisesi 110. yılına geldi şimdi. Ben de oradan mezun oldum. Aynı duyguları yaşarım. Bazen doğrusu üniversiteyi unuturum, liseli çağlarımı hatırlarım. Eminim ki sizler de aynı duygular içerisindesiniz. Çünkü, liseli olmak ayrı bir duygu. Onun için diğer illerimizde veya diğer okullarda da mezunların okullarına sahip çıkmaları için vakıflar, dernekler kurmaları ve oralarda enerjilerini harcamalarını çok isterim. Bu çağrıyı bütün Türkiye'ye yapmak isterim. Çünkü, sadece devletin yaptıkları yetmiyor. Ona ilave bazı çabalar olursa o zaman çok daha güzel neticeler elde ediliyor.'' -''HER ŞEYİN TEMELİ BU ÇAĞLARDA''- Gençlere tavsiyelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Gül, aileleri ve öğretmenlerinin çabalarının yanı sıra başarılı olmak için gençlerin de çok büyük çalışma azmi göstermeleri gerektiğini vurguladı. Büyük çalışma azmi olmazsa tüm imkanların israf olacağını ifade eden Gül, şunları söyledi: ''Unutmayın ki esas her şeyin temelini bu çağlarda alacaksınız. Lise çağında ne öğreniyorsanız bunun faydasını ileride göreceksiniz. Bugün bilmeniz gerekeni, bugün öğrenmeniz gerekeni ileride öğrenemezsiniz. Bugün okumanız gereken kitabı 10-20 sene sonra okuyamazsınız çünkü, o zaman yakışmaz elinize. Ama eğer bugün okumadıysanız çok büyük eksiklik hissedersiniz. Onun için bir tarafından eğitim, dersleriniz, müfredat, bütün konularınız, öğretmenlerinizin size öğrettikleri, bunları en iyi şekilde öğreneceksiniz. Sadece ders kitaplarınızla kalmayacaksınız, artık kaynak çok. Bilgisayarlarınızdan her türlü kütüphaneye ulaşıyorsunuz, daha geniş bir şekilde öğreneceksiniz artı derslerinizin dışında çok kitap okuyacaksınız, başka konularla da çok ilgileneceksiniz. Tarih, edebiyat, sanat bütün bunlarla ilgili çok şey okumanız gerekir ki siz çok iyi bir şekilde hayata hazırlanın. Unutmayın ki üniversite de sadece yeterli değil. Önemli olan kişisel olarak sizin sağlam bir birikiminiz olması. Muhakkak ki bilgi de yeterli değildir. Bilginin yanında sağlam bir karakterin olması, iyi bir kişiliğin olması da çok önemlidir. O bakımdan bir taraftan kendi milli manevi değerlerimiz, diğer taraftan da bütün dünyaya açık olmak gerekmektedir. Yarın inşallah sizler buradan mezun olacaksınız, güzel üniversitelere gideceksiniz. Sizin artık çalışma alanınız sadece Türkiye değil, bütün dünya. Bütün dünya gençleriyle rekabet edebilir halde olmanız gerekir. Onun için de başkalarının kültürünü gördüğünüzde şaşırmamanız lazım. Onun için kendi kültürünüzü çok iyi bilmeniz gerekir. Kendi değerlerinizi çok iyi bilmeniz gerekir ki başka değerleri gördüğünüzde kendinizi güveniniz olsun. Türkçeyi, kendi dilinizi çok iyi bileceksiniz ki başka bir dili de çok iyi şekilde öğrenebilin. İnanıyorum ki böyle seçkin bir lisede bu öğütler size zaten her zaman veriliyordur. Ben de Cumhurbaşkanı olarak bu düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim.'' -ATATÜRK'TEN SONRA OKULU ZİYARET EDEN İLK CUMHURBAŞKANI- Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer de yaptığı konuşmada, bugünün öğrencilerin için tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, okulumuz Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Ankara'nın önde gelen kurumlarından biri olmuştur'' dedi. Öğrencilere en çağdaş eğitim olağanı sağlamak için okul yönetiminin yoğun gayret içinde olduğunu belirten Üçer, vakıf olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Vakıf kurulduğundan beri ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere her türlü desteğin sağlandığını ifade eden Üçer, bu yıl lise ve üniversitede 250 öğrenciye burs sağladıklarını söyledi. Yabancı dil eğitimlerini desteklemek için her yıl başarılı öğrencileri bir aylık süreyle İngiltere'ye götürdüklerini belirten Üçer, TÖMER'de de dil kursu verildiğini söyledi. Üçer, ''İlgi gösterdiğinde ve destek sağlandığında öğretmen ve öğrencilerimiz her türlü başarıyı gerçekleştirecek yeteneklere sahipler. Vakıf olarak burada bu ışığı görüyor ve ülkemizin geleceği için daha da umutlanıyoruz. 1930'lu yıllarda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün okulumuzu ziyaretinden, aradan geçen uzun yıllar sonra Cumhurbaşkanı olarak sizin ziyaretiniz bizi çok gururlandırmıştır'' diye konuştu. Ankara Atatürk Lisesi Müdürü Faruk Platin de okulun tarihçesi hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları için büyük çaba gösterdiklerini belirten Platin, liseden mezun olan öğrencilerin seçkin üniversitelere yerleştirildiğini söyledi. Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Gül edebiyat, spor ve bilim dallarında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket verdi. Vakıf Başkanı Üçer ile Okul Müdürü Platin ise Cumhurbaşkanı Gül'e okulun kuruluşunun 125. yılı nedeniyle hazırlanan özel plaketi takdim etti.