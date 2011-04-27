Gül, liderleri üslup konusunda uyardı!

T24 - Cumhurbaşkanı Andullah Gül, YSK'nın yarattığı kriz ortamını değerlendirirken, 'Şiddete başvurarak, terörize ederek, sokaklara inip mecbur bırakarak bir sonuç alınmadı. Alınamaz da. Zaten yasalarda varolan şeyler gerçekleşti. Bir hak ihlali olduğunda ülkeyi terörize etmek, doğru yol değil. Bunlar çok tehlikeli işler. Zorla, kanun dışı yöntemlerle sonuç alma düşünceleri her şeyin önünü tıkar.' dedi...



Cumhurbaşkanı Gül, Köşk’e davet etmesine rağmen Bismil’de hayatını kaybeden vatandaş nedeniyle bu davete son anda gelmeyen eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tavrıyla ilgili yorum yapmayacağını söyledi.Gül, 12 Haziran'da gerçekleşecek olan seçim öncesi liderlere üslup uyarısnda da bulundu.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





'Dil yarası kılıç yarasından keskindir'



Seçim öncesi siyasetin sertleşen üslubuna ilişkin Cumhurbaşkanı Gül, daha önce defalarca kırıcı üsluplara karşı ikazda bulunduğunu hatırlatarak şöyle dedi: “Dil yarası kılıç yarasından keskindir. Karşılıklı sert mesajlar, Türkiye için tehlikeli bir gidiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli siyasi aktörlerinin bunun tehlikeli bir gidiş olduğunu görmeleri gerekir.”





'Suriye’deki olaylar bizi kaygılandırıyor'



Suriye’nin komşu, dost ve Türkiye’ye çok güvenen bir ülke olduğunu belirten Gül, bu ülkede yaşanan olumsuz gelişmeleri şöyle değerlendirdi:



“Suriye halkı, Türk halkının kardeşidir. Bayramlarda bunu görüyoruz. Gelinen durum bizi kaygılandırıyor. Can kaybından ve kardeş kanı dökülmesinden üzüntü duyuyoruz. Bunun durmasını istiyoruz. Keşke bu noktaya gelmeseydi. Yapılacak iş, Suriye halkının meşru ve haklı talepleri çerçevesinde reformları el birliğiyle hızlandırmak.”





'Esad’a reform için mesaj gönderdim'



Tunus’ta devrim olunca Suriye Lideri Beşar Esad’a hızla reform yapması için mesaj gönderdiğini hatırlatan Gül, şöyle dedi: “Dünyanın, bölgenin nereye gittiğini görmek lazım. Şartları, daha fazla işin içinden çıkılmaz hale getirmemek gerekli. Sıkıyönetimi kaldırdılar, daha çok şey yapmayı arzuluyorlardı ama daha hızlı hareket etmeliler. Bugünkü çağı kim okur ve değişimin kaçınılmaz olduğunu görürse, kim akıllı davranıp erken tedbir alırsa öne geçer. Bazıları hiç değişimi kabullenmedi, bunların hiç şansı yok. Bazıları zamana oynuyor ama zaman onları aşacak. Değişim talebine öncülük etme noktasında en önemli örnek Türkiye.”





'Bosna Hersek ve Sırbistan zirvesi'



Türkiye’nin katkısıyla Bosna Hersek ve Sırbistan arasında gerçekleştirilen ikinci zirvenin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu girişim sayesinde iki ülkenin karşılıklı elçilerini göndererek aralarında normal diplomatik ilişki başlattıklarını, Srebrenitsa katliamının 15. yıldönümü törenlerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadiç’in katıldığını, ilk kez Sırp Cumhurbaşkanının Bosna Hersek’i ziyaret ettiğini ve Bosna cumhurbaşkanının da Sırbistan’ı ziyaret edeceğini ifade etti.





Belgrad Zirvesi



Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek Üçlü Balkan Zirvesi dün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın 150 kilometre kuzeydoğusundaki Karadyordyevo’da yapıldı. Zirveye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Neboysa Radmanoviç ile konsey üyeleri katıldı. Ortak basın toplantısında Tadiç, Yugoslavya döneminde “Büyük ve üstesinden gelinmesi zor” hatalar yapıldığını belirtip “Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin içişlerine karışmaması konusunda prensip kararı aldık. Bunu devam ettireceğiz” dedi. Boris Tadiç, bir soru üzerine “Sırbistan, Bosna Hersek’in dağılmasına yol açacak hiçbir referandumu desteklemeyecek” yanıtını verdi. Neboysa Radmanoviç de “Barış, istikrar, iyi komşuluktan yanayız ve bunu göstermek için buraya geldik” diye konuştu.







