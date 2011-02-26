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Politika

GÜL KUVEYT'TE TÖRENLERİ İZLEDİ KUVEYT (A.A)

26 Şubat 2011 16:11

-GÜL KUVEYT'TE TÖRENLERİ İZLEDİ KUVEYT (A.A) - 26.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kuveyt'in kuruluşunun 50, Irak işgalinden kurtuluşunun 20, Emir Şeyh El Sabah'ın yönetime gelişinin 5. yılı kutlama törenlerini izledi. Başkent Kuveyt'in yaklaşık 60 kilometre kuzeybatısındaki askeri bölgede düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Gül'ün yanı sıra çok sayıda yabancı devlet adamı katıldı. Savaş uçakları ve helikopterlerinin gösteri uçuşları yaptığı törende bir grup asker tarafından davetli ülkelerin bayrakları taşındı.  Birinci Körfez Savaşından sonra Kuveyt'te kalan Amerikan askeri birliklerinin geçit yaptığı törende, ABD, Mısır, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman ve Katar askeri güçlerine ait tankların geçişi de izlendi. Tören, savaş uçaklarının gösterileri eşliğinde Kuveyt'in çeşitli askeri birliklerinin geçişiyle devam etti.

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