-GÜL, KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI LONDRA (A.A) - 09.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'de Yunus Emre Kültür Merkezi ve Mimar Sinan Sergisi açılışlarına katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Gül, İngiltere'de birbirinden önemli temaslarda bulunduğunu, Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışına ayrı bir önem verdiğini söyledi. Gül, daha önce başka ülkelerdeki merkez açılışlarına da katıldığını anımsatarak, ''Türkiye'nin son yıllarda iki önemli atılımı oldu. Bunlar, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve TİKA'nın faaliyetleri... Bu iki kurumun Türkiye'ye büyük prestij kazandırdığına inanıyorum'' dedi. Yunus Emre Kültür Merkezinin fikir babasının eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Gül, Koç'un girişimleriyle değişik ülkelerde bu merkezlerin açılmasına yönelik kanun çıkarıldığını ifade etti. Kanunun kadük kalmamasından ve amacına ulaşmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Gül, Yunus Emre kültür merkezlerinin dünyanın önemli başkentlerinde faaliyetlerine başladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, İngiltere'de de Yunus Emre Kültür Merkezi açılmasının önemli olduğunu belirterek, ''Büyük devletler, sadece başka ülkelerdeki diplomatlarıyla ve büyükelçileriyle var olmazlar. Diğer faaliyetleriyle de kendini gösterirler'' diye konuştu. Merkezin İngiltere'deki 400 bin Türk'ün evi olacağını ifade eden Gül, İngilizlerin de buradan faydalanacağını söyledi. Gül, ''Burada sadece Türkçe değil, Türk kültürü ve Türk sanatı da öğretilecek. İngiltere'de farklı alanlarda faaliyet gösterenler bu merkezde bir orkestra gibi uyumlu halde çalışmalarına yön verecek'' dedi. Merkezin açılışında emeği geçenleri kutlayan Cumhurbaşkanı Gül, merkezin bulunduğu binayı satın alan işadamı Remzi Gür'e de teşekkür etti. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ali Fuat Bilkan da merkezin Türk dili, kültürü ve Türkiye hakkındaki çalışmaların İngiltere'deki adresi olacağını söyledi. Yıl sonuna kadar Brüksel, Şam ve Tokyo'da da Yunus Emre Kültür Merkezi açmayı hedeflediklerini dile getiren Bilkan, kuruluşun nitelik ve nicelik olarak adına yakışır hale gelmesindeki desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Gül'e minnettar olduklarını ifade etti. Yunus Emre Kültür Merkezinin işbirliği protokolü imzaladığı British Council Başkanı Martin Davidson ise merkezin Londra için önemli bir kazanç olduğunu ifade etti. Kültür merkezlerinin farklı ülkelerden insanların birbirlerini anlamasında önemli bir işlev gördüğünü anlatan Davidson, Yunus Emre Kültür Merkezinin de İngiltere'de Türk kültürünün tanınmasına katkı sağlayacağını belirtti. -MİMAR SİNAN SERGİSİ- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiliz Kraliyet Mimarlar Enstitüsünde düzenlenen Mimar Sinan Sergisini de gezdi. Gül, burada yaptığı konuşmada da Mimar Sinan'ın Osmanlı kültürünün çok önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, onun geniş bir coğrafyada önemli yapıtlara imza attığını söyledi. Sergide Mimar Sinan'ın bazı yapıtlarındaki teknik ve estetik ustalığı gösteren fotoğrafların yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Gül, serginin önemli başkentleri gezdiğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Gül, Mimar Sinan'ın kendisinden sonraki mimarlara ilham kaynağı olduğunu belirterek, ''Maalesef Sinan, Batı'da tanınmıyor. Bu sergi, Batı'nın Mimar Sinan'ı daha iyi anlamasına katkıda bulunacak'' dedi. Sergi ve merkez açılışında Cumhurbaşkanı Gül'ün yanı sıra, eşi Hayrünnisa Gül, oğlu Mehmet Emre Gül, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ve öteki yetkililer de hazır bulundu.