-GÜL, KOT İŞÇİLERİNİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kot İşçileriyle Dayanışma Komitesi Heyeti'ni kabul ederek, bir süre görüştü. Komite üyeleri, Çankaya Köşkü'nde yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazeteci-Yazar İclal Aydın, komitenin 3 yıldır kot işçilerinin sosyal haklarıyla ilgili çalışmalar yaptığını ve önemli adımlar attığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmelerinde, kot taşlama sonucu ortaya çıkan silikozis hastalarına Özürlüler Yasası kapsamında yardım yapılmasını öngören Torba Tasarı ile ilgili endişeleri aktardıklarını ifade eden Aydın, Gül'ün de taleplerini ilgiyle dinlediğini söyledi. İclal Aydın, Gül'ün tasarıya ilişkin bir değerlendirmesi olup olmadığına ilişkin soru üzerine, ''Uyarılarımız doğrultusunda eksikliklerin giderilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi'' dedi. Aydın, konuyla ilgili olumlu bir bekleyiş sürecine girdiklerini, ancak Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmelerinden hemen sonra silikozis hastalığına yakalanan 47. işçinin de hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. -SİLİKOZİS, BİR MESLEK HASTALIĞI- Komite üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan da çoğunluğu sigortasız çalışan kot işçilerine sosyal güvenlik hakkı tanınmasını istediklerini söyledi. Torba Tasarı'da silikozis hastalarına, yüzde 40'tan fazla iş göremez raporu alması halinde yardımda bulunulmasının öngörüldüğünü anımsatan Kılıçarslan, ''Bu arkadaşlar özürlü değil, meslek hastalığına yakalanmış işçidir'' dedi. Kot işçiliği nedeniyle silikozis hastalığına yakalananların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasını ve bu yasanın sağladığı haklardan yararlanmasını istediklerini anlatan Kılıçarslan, Özürlüler Yasası'na göre yapılacak yardımın yüzde 40 iş göremezlik oranından itibaren başlayacağını, ancak 5510 sayılı yasaya göre yüzde 10 oranından itibaren meslek hastalığına yakalananların sosyal hakka sahip olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kılıçarslan, silikozisin bir meslek hastalığı olduğunu ve kot taşlama dışında bu hastalığa yakalanılamayacağına dikkati çekerek, hastalığın da belli bir oranda iş göremezliğe neden olmadığını, sürekli ilerlediğini anlattı. Cumhurbaşkanı Gül'ün kot işçilerinin durumumu hakkında bilgi sahibi olduğunu, silikozisi meslek hastalığı olarak gördüğünü gözlediklerini dile getiren Prof. Dr. Kılıçarslan, ''Bu konunun güçlü bir şekilde takipçisi olacağı izlenimi aldık'' diye konuştu. Kot işçisi Abdülhalim Demir ise görüşmede, Cumhurbaşkanı Gül'e silikozis hastası olduğunu ve iş yeri koşulları hakkında bilgi verdiğini söyledi. Silikozis hastalığının ''iş kazası'' olarak görülmesini ve 5510 sayılı kapsama alınması talebini dile getiren Demir, hastalığın sürekli ilerlediğini de kaydetti.