Gül, Köşk'ten sonra ne yapacak?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 28 Ağustos'ta sona erecek görev süresinin ardından aktif siyasette yer alıp almayacağı konusunda önemli ipuçları içeren mesajını, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 10 Ağustos'tan bir gün sonra 11 Ağustos Pazartesi günü vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Gül; Meclis Başkanı, Başbakan, Genelkurmay karargahı, yüksek yargı organları ve Meclis'te temsil edilen siyasi partilere yaptığı veda ziyaretlerini, MHP ziyareti dışında tamamladı.

Gül, 10 Ağustos'taki seçimin ardından ise veda resepsiyonları verecek. Gül'ün; 12 Ağustos'ta devlet erkanına, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine, 19 Ağustos'ta ise sivil topluma Çankaya Köşkü'nde veda resepsiyonları vermesi planlandı. Ancak Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine verilecek veda resepsiyonunda değişiklik yapılarak 11 Ağustos'a çekildi. Gül, 11 Ağustos pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine saat 15.00'te bir resepsiyon verecek. Davetli sayısının sınırlı tutulduğu resepsiyona sadece basın yayın organlarının Cumhurbaşkanlığı muhabirleri davet edildi.

Aydın Hasan’ın Milliyet’teki haberine göre, Görev süresi 28 Ağustos'ta sona erecek Gül'ün, Köşk'ten sonra ne yapacağı, aktif siyasetin içinde yer alıp almayacağı, Ankara kulislerinin temel merak konularından biri. Gül'ün, pazartesi günü, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir gün sonra vereceği mesajlar merak konusu oldu. Gül, pazartesi günkü resepsiyonda yapacağı değerlendirmeler ile Köşk sonrası aktif siyasette yer alıp almayacağı konusunda ipuçları içeren önemli mesajlar verebilir.