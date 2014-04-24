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Gül: Köşk seçimi tartışılırken kurallara saygı duyulmalı

Gül: Önümüzdeki ilk seçim cumhurbaşkanlığı seçimi olacağı için bunun kuralları gayet ortadadır, bellidir. Herhangi bir öngörüsüzlük yeni bir risk primi Türkiye'ye çıkmaması gerekir

24 Nisan 2014 17:49

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "Tartışmaların olmasından daha tabii bir şey olmaz . Ama önemli olan kurallar belliyse bu kurallara saygı çerçevesi içinde tartışmaların olmasıdır Herhangi bir öngörüsüzlük yeni bir risk primi Türkiye'ye çıkmaması gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ticaret Borsası Kampüsü’nün temel atma töreninde konuştu.

Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Tartışmaların olmasından daha tabii bir şey olmaz. Çoğulculuğun olduğu yerde bunlar olacaktır. Ama önemli olan kurallar belliyse bu kurallara saygı çerçevesi içinde tartışmaların olmasıdır. Önümüzdeki ilk seçim cumhurbaşkanlığı seçimi olacağı için bunun da kuralları gayet ortadadır, bellidir. Bundan dolayı herhangi bir öngörüsüzlük yeni bir risk primi Türkiye'ye çıkmaması gerekir" dedi.

 

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