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Sağlık

“Gül kokusu hafızayı güçlendirir"

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz: Yatak odasında gül bulundurmak belleği olumlu etkiliyor

02 Mart 2016 22:00

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, teknolojinin sebebiyet verdiği yoğun elektromanyetik kirliliğin hafıza sorunlarının en büyük nedeni olduğunu söyledi.  Yavuz, "Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, yatak odasında gül bulundurmak öğrenilen bilgilerin belleğe yerleştirilmesini şaşılacak derecede olumlu etkiliyor” diyerek gül koklama tavsiyesinde bulundu.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Bayram Emir’in haberine göre, Yavuz, gül ve gül kokusunun hafızayı güçlendirdiğini öne sürdü. Yavuz, özellikle teknolojik aletler kullanmanın ve elektromanyetik kirliliğe maruz kalmanın hafızayı olumsuz etkilediğine dikkat çekti. 

Nörolog Mehmet YavuzBahar aylarının gelmesiyle güllerin de açtığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Teknoloji ve lüks yaşam bir yandan hayatımıza inanılmaz kolaylıklar sağlarken bir yandan da neleri alıp götürüyor henüz tam manasıyla bilemiyoruz. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, yatak odasında gül bulundurmanın öğrenilen bilgilerin belleğe yerleştirilmesini şaşılacak derecede olumlu etkilediği ortaya çıktı. Kısa süreli gül koklamak bile belleği güçlendiriyor, unutkanlığı önlüyor." ifadelerini kullandı. 

Yavuz, özellikle uyurken yatak odasında gül bulundurmanın çok faydalı olacağını belirtti. 

 

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