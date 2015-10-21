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Gül Kitabevi'nin de aralarında bulunduğu 4 işyerinin yakılmasıyla ilgili soruşturmada 16 kişi tutuklandı

Kırşehir Valisi, 59 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti

21 Ekim 2015 23:52

8 Eylül’de PKK’yı protesto eylemleri sırasında, Kırşehir'de 30 yıldır faaliyet gösteren Gül Kitabevi ve HDP İl Binası'nın yakıldığı ve iş yerlerine zarar verildiği olaylarla ilgili 59 kişi hakkında işlem yapıldığı ve 16 kişinin ise mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

Gül Kitapevi de dahil 4 işyerinin yakılması ve çevreye zarar verilmesiyle ilgili açıklama yapan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizdeki yürüyüşün kanunsuz eyleme dönüşmesi sonucu meydana gelen olaylarla ilgili 59 kişi hakkında işlem yapılmış, 16 kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. 5 kişi hakkında mahkeme tarafından denetimli serbestlik kararı verilmiş, 5 kişi yaşı küçük olduğu için kimlik tespiti yapılmış, bu kişilerden 1’i hakkında denetimli serbestlik kararı verilmiştir. Yine işlem yapılan kişilerden 32’si savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Görüntüleri tespit edilen 16 kişi hakkında kimlik tespit işlemleri ve araştırmalar devam etmektedir" dedi.

Şentürk, olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen kişiler hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu’na muhalefet, kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve hırsızlık suçlarından işlem yapıldığını sözlerine ekledi. 

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