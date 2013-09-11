Gül: Kimyasal teklifi taktik olmasın?

Gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'nin kimyasal silahları teslim etmesi teklifine dair “Bunun bir taktik değil, gerçek olması gerekir” dedi.

Gül, Hatay’daki gösterilerde Ahmet Atakan isimli gencin yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak ailesine başsağlığı diledi. Gül, "Bunların olmaması gerekir. Can kaybı şaka değil. Bunlar çok üzücü şeyler. Şüphesiz en titiz inceleme yapılacak, netice herkese açıklanacak, gereği neyse o yapılacaktır. Önce iyice bir incelenmeledir. Şu anda gördüğüm kadarıyla tartışmalı bir konu. Ama çok büyük üzüntü duydum. Tekrar başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

ntvmsnbc'deki habere göre, Rusya’nın Suriye’nin kimyasal silahları teslim etmesi için yaptığı teklifi değerlendiren Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:

“Bu önemli bir gelişme. Komşu ülkede yüklü miktarda kimyasal silahların olduğunu biliyoruz. Suriye’nin kimyasal silahlardan tamamen arındırılması önemli bir gelişme. Bundan memnuniyet duymak gerekir. Bunun bir taktik değil, gerçek olması gerekir. Mesele sadece kimyasal silah meselesi değil. ABD'nin de buna sadece bu açıdan bakmaması gerekir. Ortada yüzbin insanın öldüğü bir ülke var. Bunu mutlaka durdurmak gerekir. Siyasi çıkış stratejisinin muhakkak olması gerekir. Bunun böyle devam edecek olmasını kimse kabul etmez. 'Kimyasal silah teslim edildi, biz amacımıza ulaştık. Öbür tarafta ne olursa olsun'u kabul etmiyoruz. Suriye’de iç savaşı bitirmek için siyasi çıkış stratejisine ihtiyaç var. Bunun hala ortaya konulmamış olması büyük üzüntü."

Gül, ekonomiyle ilgili bir soru üzerine “Türk ekonomisi iyi yolda, daha da iyi olacak” dedi.

Abdullah Gül, İstanbul’un 2020 Olimpiyatları’nı finalde Tokyo’ya kaptırmasıyla ilgili olarak “Şüphesiz üzüldük. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Yarışta biri kazanıp biri kaybedecektir. Süreç içindeki faaliyetler kazanımdır. Yapılan çalışmalar boşa gitmemiştir” şeklinde konuştu.