-Gül, Kılıçdaroğlu ile görüşecek ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cuma günü saat 14.30'da Çankaya Köşkü'ne davet ettiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın toplanacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra bilgilendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu cuma günü saat 14.30'da Çankaya Köşkü'ne davet etti'' denildi. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bugün açıklanan yeni Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yarın saat 11.00'de ilk toplantısını yapacağı belirtildi. MYK'da, başta Cumhurbaşkanı Gül'ün daveti olmak üzere, yaşanan son gelişmelerin değerlendirileceği bildirildi.