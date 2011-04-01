Gül: Kayığına motor alalım

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül dün Çankaya Köşkü'nde 'Diyabeti durduralım' kampanyasını başlattı. Gül, tören sonrası gazetecilerin Savcı Öz'e dair sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Gül, Zekeriya Öz'ün terfisi hakkında 'Devlette devamlılık esastır' ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gabon ziyareti esnasında tanıştığı balıkçıyla arasındaki sohbet sorulunca, 'Kayığında birkaç tane kürek vardı, bir motor alsa daha kolay olacağını söyledim ancak o, kendisi için bir lüks olduğunu söyledi' dedi. Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila'nın bugün (1 Nisan 2011) yayımlanan yazısı şöyle:







Gül: “Soruşturma aynı ciddiyetle devam eder”



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, “Diyabeti durduralım” kampanyasını, dün Çankaya Köşkü’nde yapılan bir törenle başlattılar.

Cumhurbaşkanı Gül, tören sonrasında gündemdeki konulara ilişkin sorularımızı yanıtladı. Cumhurbaşkanı’na gazetecilerin yönelttiği ilk soru, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün başsavcı yardımcılığına atanmasıydı. Cumhurbaşkanı Gül, gelişmeleri basınla ilgili başdanışmanı Ahmet Sever’den sonra da televizyonlardan öğrendiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Süreç devam eder”

“Devlet işlerinde devamlılık olur. Devlet işleri kişilere göre olmaz. Görev yapılırken kanunlar ne diyorsa öyle yapılır. Benim, soruşturmanın aynı ciddiyetle devam edeceğinden tereddüdüm yok. Süreç devam eder.”

“Hızlı sonuçlansın”

Cumhurbaşkanı Gül, tutukluluk sürelerinin uzunluğuna ilişkin soruyu yanıtlarken de, “O tabii yargının işi. Davaların hızlı devam etmesi en büyük arzumuz” demekle yetindi.

“Süreci etkilemez”

Gül, Ergenekon savcılarının bazılarının özel yetkisinin alınması ve başka göreve atanmalarının süreci nasıl etkileyeceği sorusuna da şu karşılığı verdi:

“Süreci etkilemez. Görevi yapanlar yeni görevlerine terfi ettiler. Dava geneli kanunlar ne diyorsa ayırım yapılmadan devam eder. Göreve gelenler de yine kanunlar ne diyorsa ona göre görevlerini yaparlar.”

“Akdeniz kıyısında kapalı ülke olmaz”

Cumhurbaşkanı Gül, Suriye’deki gelişmeler ve Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yaptığı konuşmayla ilgili soru üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Komşularımızı yakından takip ediyoruz. Komşularımızın istikrarı bizim için de önemli. Suriye ile yakın bir dayanışma içindeyiz. Köklü reformlar gerekiyor. Beşar Esad da reformlar yapmak istiyor. Bunu çok arzu ettiğini biliyorum. Konuşmasında biraz kapalı geçti. Akdeniz kıyısında kapalı rejim olmaz. Bunu Esad da biliyor. Umut ederim ki, kendi evlerini, ellerini güçlendirirler, reformları yaparlar. Kaosu biz de arzu etmeyiz.”

Gabonlu balıkçıyla sohbet

Gül, Gabon’u ziyareti sırasında, deniz kıyısında çıplak ayakla yürümesi ve bir balıkçıyla sohbet etmesinin sorulması üzerine de şu bilgiyi verdi:

“Çok sakin bir kıyıydı. Öyle olduğunu görünce ben de rahat yürümek istedim, O arada o balıkçıyı gördüm. Kayığına baktım. Birkaç tane değişik kürek vardı. Onlar sömürge ülkeleri olduğu için İngilizce, Fransızca biliyorlar. Sohbet ettim. Bu kayıkla okyanusa nasıl açılıyorsunuz, diye sordum. Birkaç kişi gidiyoruz, dedi. Ağ atıyorlarmış ama kayığa çekmiyorlarmış. Ağları kıyıya çekip orada topluyorlarmış. Bir motor olsa, öyle gidip gelseniz daha iyi olmaz mı, dedim. Bizim için çok lüks anlamında baktı. Size motor gönderelim dedim, rüyada görüyormuş gibi oldu.”

Milli Takım çok iyi değildi

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin Avusturya’yı 2-0 yendiği milli maçı değerlendirirken de sonuçtan memnun olduğunu, ancak Milli Takım’ın da o kadar iyi oynamadığını söyledi.