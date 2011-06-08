-GÜL, KARATAŞ'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İslam Kalkınma Bankası'nın eski Türkiye Temsilcisi Selim Cafer Karataş'ın (64), Marmara Üniversitesi (MÜ) İlahiyat Camisindeki cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, mide kanseri olan ve bugün sabaha karşı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hayata gözlerini yuman Karataş'ın cenaze törenine katılmak üzere geldiği caminin avlusunda, Karataş'ın oğulları Ömer Faruk, Selahattin ve Fatih Karataş'a taziyelerini sundu. Gül, daha sonra camiye geçerek, ikindi namazını kıldı. Selim Cafer Karataş'ın cenaze namazında, Cumhurbaşkanı Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu önde saf tuttu. Cenaze namazını, ailesinin isteği üzerine, Karataş'ın imam hatip lisesinden sınıf arkadaşı Muhammed Sadık Amiri kıldırdı. Cumhurbaşkanı Gül'ün, Karataş'ın tabutuna omuz verdiği görüldü. Cenaze törenine, Karataş'ın eşi Suphiye, oğulları, kızı Esra Karataş, Cumhurbaşkanı Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Korkut Özal ve Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Bu arada, Abdullah Gül ile Karataş'ın, İslam Kalkınma Bankasının Cidde'deki merkezinde yaklaşık 8 yıl birlikte çalıştığı öğrenildi. Selim Cafer Karataş'ın cenazesi, camideki törenin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığında defnedildi. -''ÇOK DEĞERLİ BİR ARKADAŞIMDI''- Öte yandan Cumhurbaşkanı Gül, çıkışta gazetecilerin soruları üzerine, Karataş'ın çok değerli bir arkadaşı olduğunu belirterek, ''Çok iyi yetişmiş, kendisini çok iyi yetiştirmiş bir arkadaşımdı. Bütün ömrü, vatan, millet, bu toprağın insanlarına sevgiyle geçti'' dedi. Gül, Karataş ile yurt dışında 10 yıl beraber çalıştığını da dile getirdi.