-Gül: ''Karar neyse, bir an önce netleşmeli'' ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görev süresiyle ilgili öngörülebilirliğin çok önemli olduğunu belirterek, ''5, 7 yıl meselesi... Ben bu tartışmaların hiçbirine girmedim. Görev süremle ilgili bir şey söylemem. Bu konuyla ilgili karar neyse bir an önce netleşmesini çok arzu ederim çünkü yakışık almayan bir durum ortaya çıkıyor'' dedi. Cumhurbaşkanlığı görevini hakkıyla yapmak dışında bir düşüncesi olmadığını da vurgulayan Gül, görev süresi sona erdikten sonra siyasetle ilgili herhangi bir hesabı ya da beklentisi olmadığını açıkladı. Gül, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, gazetecilerin görev süresi ve sonrasına ilişkin görüşlerinin ne olduğuna ilişkin sorularını yanıtladı. Görev süresiyle ilgili öngörülebilirliğin çok önemli olduğunu, bunu birkaç yıl önce de söylediğini ifade eden Gül, görev süresinin 5 yıl mı, 7 yıl mı olduğuna ilişkin tartışmaların hiçbirine girmediğini belirtti ve ''Cumhurbaşkanı olarak görev süremle ilgili bir şey söylemem'' dedi. Gül, şöyle devam etti: ''Yapılan tartışmalar bazen o noktaya geliyor ki, beni siyasetin bir parçası gibi görüp konuşanlar çok oluyor. Halbuki ben cumhurbaşkanı olduktan sonra siyasetin içinden gelmiş, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı yapmış, parti kurucusu olmuş bir kişi olmama rağmen cumhurbaşkanlığını, siyasetin dışında tutmak için olağanüstü bir çaba gösterdim. Bunu kamuoyu ve sizler takdir edeceksiniz. Ben bunu gösterirken, herkesin de bu dikkati göstermesini isterim makam açısından. Bu konuyla ilgili karar neyse bunun da bir an önce netleşmesini çok arzu ederim çünkü yakışık almayan bir durum ortaya çıkıyor. Benim prensibim şu oldu; hangi görevi yapıyorsam, o görevi hakkıyla yapmak... Onun dışında hiçbir şey düşünmedim. Bugün de cumhurbaşkanı olarak, cumhurbaşkanlığı gibi çok sorumlu ve onurlu bir görevi hakkıyla yapmanın dışında bir şey düşünmedim, düşünmüyorum da. Daha da açık söyleyeyim, siyasetle ilgili herhangi bir hesabım da yok. bunun da bilinmesini isterim.'' Cumhurbaşkanlığından sonra kariyerinin nasıl devam edeceğinin merak edildiğinin sorulması üzerine Gül, hayatta emekliliğe inanmadığını söyledi. İnsanın ne iş yaptığının ayrı konu olduğunu dile getiren Gül, ''Tekrar söylüyorum, siyasi bir beklenti ve hesap içinde değilim. Zihnimi meşgul eden böyle bir konu söz konusu değil'' dedi. Gül, ''5 yıl olsa devam etmek ister misiniz, 7 yıl olsa yeterlilik görür müsünüz?'' sorusunu, ''Buna birazcık girmeye başlarsam arkası çok gelir'' diye yanıtladı. Siyasette her kademede bulunduğunu ve cumhurbaşkanı konumuna geldiğini vurgulayan Gül, ''Benim bundan sonra yapacağım şeyler gayet belli. Siyaseti yaptım ve geldim'' dedi.