-GÜL, KAR KAPLANLARININ BANYOSUNU İZLEDİ KAYSERİ (A.A) - 10.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Erciyes Master Planı hakkında bilgi aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Mirada Del Lago Oteldeki brifingde, projeye 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacak tesislerle birlikte yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yapılacağını söyledi. Bu paranın 50 milyon lirasının bu yıl Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatı doğrultusunda projeye tahsis edildiğini ifade eden Özhaseki, Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür etti. Projeyle ilgili maddi sorunlarının olmadığını dile getiren Özhaseki, çalışmalar tamamlandığında Erciyes'te yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını anlattı. Brifingin ardından kayak kıyafeti giyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Tamer Yıldız, milletvekilleri ve protokol üyeleriyle birlikte yaklaşık 2 kilometre yürüyerek kayak pistleri bölgesine geldi. Burada bir süre Erciyes Dağı'nı izleyen Gül, bir gazetecinin daha önce Erciyes'te kayak deneyimi olup almadığını sorması üzerine, şunları söyledi: ''Çocukluk ve gençlik dönemimde böyle bir deneyimim olmadı ama bir defasında lise yıllarında 5-6 arkadaşımla birlikte buraya gelmiştik. Daha sonra buradan şehir merkezindeki eski postaneye kadar yürümüştük. Tabii ertesi gün ayaklarımız şişti. O zaman spor ayakkabımız da yoktu. O zaman kayak yoktu, şehir içinde kızakla kaymak vardı. İşte bugünkü yakaladığımız seviye gelişmenin, zenginleşmenin göstergesidir.'' -KAPLANLARIN KAR BANYOSUNU İZLEDİ- Pistte, Erciyes Kar Kaplanları Basın Sözcüsü Davut Güleç ile de bir süre sohbet eden Gül, Kar Kaplanlarını televizyonda izlediğini söyledi. Bu arada, Kayak Antrenörü Veysel Değirmenci'nin çalıştırdığı görme engelli Kayserili kayakçılar Mahmut Selçuk ve Çağatay Aksöz de kayarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanına geldiler. Görme engelli kayakçılarla görüşen Gül, ''Azim ve irade olunca her engel aşılıyor. Şu an aramızdaki pek çok kişi bile kayak bilmiyor'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, görme engelli kayakçılar ve vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Gül daha sonra Erciyes Kar Kaplanlarının kar banyosunu izledi. Gül'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gül, önünü sık sık kesen ve sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. -KAR MOTOSİKLETİ SÜRDÜ- Gül, daha sonra pist alanındaki bir kafeteryaya girerek, görme engelli Ümmet Ekici ve 76 yaşında olduğunu söyleyen Hasan Mutlu ile bir süre sohbet edip salep içti. Gül, Türkiye'deki kış sporları merkezlerindeki yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, ''Erciyes projesini yakından takip ediyorum. Türkiye'nin bir kaç şehrinde bu tip projeler devam ediyor. Mesela Erzurum'da Üniversite Kış Oyunları yapılmıştı. Bu projeler bittiğinde çok güzel olacak'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra kar motosikleti sürdü. Gül, kar motosikletiyle pistte bir süre dolaştı.