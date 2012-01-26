-Gül: Kalkınmaya en büyük katkı müteahhitlere ait ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin kalkınmasında en büyük katkı, hizmet ve emeğin müteahhitlere ait olduğunu söyledi. Türkiye Müteahhitler Birliğinin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sheraton Otel'de düzenlenen resepsiyona katılan Gül, burada yaptığı konuşmada, birliğin 60. yılının kurumsallığın göstergesi olduğunu belirtti. Müteahhitlerin başarısının herkes için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Gül, müteahhitlerin ise hizmetleriyle çok somut ve müşahhas eserler bıraktığını ifade etti. Gül, milletin gururlanması ve özgüveninin artmasında müteahhitlerin çok büyük katkısı olduğunu vurguladı. Gül, yabancıların büyük projeler gerçekleştirdiği çok gelişmiş ülkeler olabileceğini ifade ederek, ''Bizimki öyle değil. Biz hem yapıyoruz hem de müreffeh hayatı, bu güzellikleri kendi milletimize sunuyoruz. Bundan dolayı Türkiye'nin kalkınmasında en büyük katkısı, hizmeti, emeği olanlar müteahhitlerdir'' dedi. Müteahhitlerin yurt dışında yaptıklarının ikinci büyük gurur kaynakları olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu: ''Gittiğimiz ülkelerde gördüğümüz büyük eserleriniz, projeler Türk şirketleri tarafından gerçekleştirildiğinde, bu bize ayrı bir mutluluk verir. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti onları yapmış gibidir. Artık Türkiye'nin bayrağını yurt dışında sadece büyükelçiliklerimiz dalgalandırmıyor, sizler dalgalandırıyorsunuz. Bazen öyle oluyor ki bunu bilmeyenler, Dışişleri Bakanı olduğum dönemde bana zaman zaman sorarlardı, 'Sizin Moskova'da kaç tane temsilciliğiniz var. Her yerde Türk bayrağı görüyoruz' diye. Bilmeyenlere sizi anlatırdık. Bakanlardan, büyükelçilerden, devletin bütün görevlilerine, Başbakandan bana kadar herkes sizin dışarıdaki bir projeyi elde etmeniz için ne gerekirse yaparız, bundan sonra da yapacağız. Bu zihniyet değişikliği Türkiye'de oldu. Bir zamanlar bunlar yapılırken tereddüt edilirdi. Büyükelçilerimiz Türk iş adamlarının işlerini takip ederken 'Acaba farklı gözle mi bakılır' diye korkarlardı. 'Şu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, kralı, kraliçesi şu büyük proje için şu ülkeye gidiyor ve onu alıyor' diye hep örnek verirdiniz. Şimdi bu zihniyet değişikliği Türkiye'de tamamen hakim olmuştur ve hepimiz elimizden geldiği kadar başarılı olmanız için uğraşırız. Sizin başarınız, Türkiye'nin başarısıdır.'' Gül, davetlilerle selamlaştıktan ve birliğin yöneticileriyle kısa süre sohbet ettikten sonra resepsiyondan ayrıldı.