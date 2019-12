-GÜL: KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin çok geniş bir çerçeve içerisinde Afganistan konusuyla ilgilendiğini belirterek, ''Barışa katkı yapabileceğimiz, kalıcı barışı sağlayabileceğimiz her türlü faaliyetin içerisinde olacağız ve olmaya da devam edeceğiz'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pakistanlı bir gazetecinin, Türkiye'nin Pakistan'ın Avrupa pazarlarına erişimine nasıl yardımcı olacağını sorması üzerine Gül, hem Avrupa hem de Asya kıtasında bulunan Türkiye'nin, Gümrük Birliğinin tam üyesi olduğunu söyledi. Pakistan'ın Avrupa ile ilişkilerinde Türkiye'den çok faydalanabileceğini belirten Gül, ''Türkiye'deki bütün yatırımları, Türkiye'deki ortaklarıyla kuracağı bütün yatırımları buradan direkt olarak Avrupa piyasasına gümrüksüz gidebilir'' dedi. Türk yatırımcıların Pakistan'a yapacakları yatırımların da önemli olduğunu söyleyen Gül, özellikle tekstil sektöründe birçok Türk firmasının Pakistan'a yatırım yaptığını, bunların ihracatında yine Türk firmalarının katkısının söz konusu olabileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, ''Türkiye'de Taliban Ofisinin kurulmasına dair görüşmeler yapıldığını biliyoruz? Bu görüşmeler hangi aşamada, ofis açılacak mı?'' sorusu üzerine, Türkiye ve Pakistan'ın, Afganistan'ın istikrara kavuşması ve her şeyin normalleşmesi için çok uğraştıklarını belirtti. Pakistan'ın Afganistan ile sınır olması nedeniyle iki ülke arasında ilişkilerin çok daha farklı, daha derin olduğunu ifade eden Gül, siyasi, tarihi, kültürel açıdan Afganistan'a çok yakın bir ülke olan Türkiye'nin de her bakımdan yardımcı olduğunu anlattı. -''2011, AFGANİSTAN İÇİN KRİTİK YILDIR''- Türkiye'nin ISAF'ın komutanlığını yaptığını, ülkede 2 bine yakın Türk askeri bulunduğunu söyleyen Gül, Türkiye'nin askeri katkılardan daha ziyade sağlık, eğitim ve ekonomik kalkınma konusunda da çok büyük yardımlarda bulunduğunu ifade etti. Gül, şöyle devam etti: ''Bütün bu ilişkilerimizden gördüğümüz şu, Afganistan'ı sadece askeri yöntemlerle değil, Afgan halkının kalbini ve gönlünü de kazanarak Afganistan'da normalleşme sağlanır kanaatine biz hakimiz ve bunu her platformda, başta NATO toplantıları olmak üzere devamlı, ısrarla söyleyen bir ülkeyiz. 2011 yılı Afganistan için kritik yıldır, geçiş dönemini yaşıyorlar. Yabancı güçlerin çekilmeye başlayacağı bir yıldır. Afgan Milli Ordusunun ve polisinin artık bölgeyi devralma sürecinin başlayacağı bir yıldır. Böyle bir dönem içerisinde Afganistan'ın kendi içerisinde birliğini, bütünlüğünü sağlaması konusunda bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Bunu yaparken başta Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai olmak üzere bütün Afganistan otoriteleri, yetkilileriyle de işbirliği içindeyiz.'' Türkiye'nin Afganistan ile ilişkilerine çok geniş bir kapsamda bakmak gerektiğini vurgulayan Gül, ''Bütün amacımız Afganistan'da kalıcı barışın ve istikrarın sağlanmasıdır. Her alanda faaliyetlerimizi yürütüyoruz ama bunları bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde, Afganlı yetkililerle, otoritelerle yürütüyoruz'' diye konuştu. Türkiye-Pakistan-Afganistan arasında üçlü zirve toplantılarının beşincisinin İstanbul'da yapıldığını anımsatan Gül, bu toplantılarda sadece Cumhurbaşkanlarının değil, Genelkurmay başkanlarının, istihbarat başkanlarının ve zaman zaman da ilgili bakanların bir araya geldiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Gül, ''Çok geniş bir çerçeve içerisinde biz Afganistan konusuyla ilgileniyoruz. Barışa katkı yapabileceğimiz, kalıcı barışı sağlayabileceğimiz her türlü faaliyetin içerisinde olacağız ve olmaya da devam edeceğiz. Bunları sadece Afganistan ile değil, Pakistan ile de koordinasyon içinde yapıyoruz'' dedi. -PAKİSTAN'DAKİ ENERJİ KRİZİ- Bir gazetecinin, ''Türkiye, Pakistan ile enerji krizinin aşılması için bir çalışma içinde mi?'' sorusuna karşılık Gül, Pakistan'ın enerji sorunlarını çok yakından bildiğini belirten Gül, ''Pakistan'ın dostu olarak da yakından ilgileniyorum'' dedi. Pakistan'a yaptığı ziyarette, birçok büyük enerji firmasını beraberinde Pakistan'a götürdüğünü, orada bütün ilgilerle görüşmelerini sağladığını anlatan Gül, ilk etapta bir Türk şirketinin gemiler üzerinde enerji santrallarıyla Karaçi'ye gittiğini, elektrik ürettiğini ve Karaçi'nin büyük ihtiyacını karşıladığını bildirdi. Gül, rüzgar enerjisiyle ilgilenen büyük bir Türk şirketinin de Pakistan'da yatırım yapmayı arzu ettiğini söyledi. Pakistan'ın kömür kaynaklarının çok zengin olduğunu belirten Gül, ''Ben Türkiye'deki bütün büyük enerji şirketlerine çok özel bir şekilde hepsinin Pakistan'da yatırım yapmalarını ve bu enerji konusunda katkı sağlamalarını arzu ediyorum. Bunun fiili olarak ilk katkıları da başlamış vaziyette'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''ABD Dışişleri Bakanlığının insan hakları raporunda, Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda gerileme olduğuna ilişkin yorumlar yer aldı. Bugün de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nın basın özgürlüğüne ilişkin açıklaması vardı. ABD'den yapılan bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Bu konuyla ilgili benim düşüncelerimi biliyorsunuz daha önce çok kere kendi düşüncelerimi paylaşmıştım. Burada bir büyükelçinin görüşleri üzerine yorum yapmam söz konusu olamaz tabi'' yanıtını verdi. -ZERDARİ- Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ise konuşmasına, "Tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum" diyerek başladı. Tüm diplomatik çevrelerde Cumhurbaşkanı Gül ile birbirlerini desteklediklerini ifade eden Zerdari, "Kardeşliğimiz halklarımıza da yansıyor" dedi. Türkiye'ye birçok kez devlet adamı ve turist olarak geldiğini anlatan Zerdari, "Türkiye'ye ne zaman gelsem, hep kendimi evimde gibi hissediyorum" diye konuştu. Ekonomik açıdan iki ülke arasındaki potansiyele de vurgu yapan Zerdari, "kazan kazan" prensibiyle gelecek nesiller için çalıştıklarını dile getirdi. "Bu yüzyıl, Asya'nın yüzyılı olacak diye düşünüyorum" ifadesini kullanan Zerdari, bu yüzyılın getireceği imkanlardan Pakistan ve Türkiye'nin birlikte yararlanacağını belirterek, "Bizler manşetlere çıkmak için değil tarihi oluşturmak için buradayız" dedi. Pakistan ve Türkiye arasındaki demiryolu hattının yenilenmesi projesine değinen Zerdari, demiryolunun Pakistan'ı Orta Asya ve Londra'ya bağlayacağını kaydetti. Buna "Gül Treni" adını verdiklerini ifade eden Zerdari, bu ismin konulmasının, fikrin kimden çıktığını gösterdiğini söyledi. Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu kaydeden Zerdari, "Türkiye, Pakistan'ın çok önemli bir dostudur. Hiç istemeyiz, ama bizdeki gibi bir felaket Türkiye'de olursa siz de bizi yanınızda bulursunuz" diye konuştu. Türk halkına ve devletine desteklerinden dolayı çok müteşekkir olduklarını dile getiren Zerdari, felaketle ilgili problemlerin yüzde 98'ini çözmüş durumda olduklarını anlattı. -AFGANİSTAN'DAKİ DURUM- Asıf Ali Zerdari, Afganistan'daki duruma da değinerek,bu ülkede barışçı bir geçiş sürecine inandıklarını belirtti. Barış çalışmalarına katılmaya çalıştıklarını dile getiren Zerdari, İslam dünyasının, Afganistan'ın komşularının ve Türkiye'nin hep birlikte barış mesajlarını dünyaya iletmesi gerektiğine inandığını vurguladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, "Afganistan'da barışa götürecek her türlü yolu destekliyoruz. Diyalog her aşamada bizim tarafımızdan desteklenecek. Hamid Karzai'nin getireceği diyaloğa dönük her türlü projeyi destekleyeceğiz" dedi. Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında yapılan üçlü zirvelere de değinen Zerdari, "Bu zirvelerle sorumlu kararlar alabildiğimizi ve sorunlarımızı çözebildiğimizi dünyaya gösterdik. ABD ve Avrupa da bu konudaki sorumlulukları bizimle paylaşmaya hazır" diye konuştu.