-GÜL: KAHRAMANCA CANLARINI FEDA ETTİLER İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari Çukurca'da terörist saldırı sonucu 6 askerin şehit olmasına ilişkin olarak, ''6 askerimiz vatanın birliği, bütünlüğü için memleketimizin huzuru için kahramanca canlarını feda etmişlerdir'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, çalışma ziyareti için Mısır'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına ziyaret programına ilişkin açıklama yaptı. Sözlerinin başında Hakkari Çukurca'daki terörist saldırıya değinen Gül, ''Dün gece Hakkari üs bölgesinde teröristlerle mücadeleye giren 6 askerimiz şehit olmuştur. 6 askerimiz vatanın birliği, bütünlüğü için, memleketimizin huzuru için kahramanca canlarını feda etmişlerdir. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere TSK'ya ve bütün milletimize de başsağlığı diliyorum'' dedi. Mısır'ı, ''değerli dostum'' dediği Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in daveti üzerine ziyaret edeceğini belirten Gül, Mübarek'in de geçen yıl aralık ayında, biri İstanbul diğeri Ankara olmak üzere, Türkiye'ye iki ziyaret yaptığını ve bu ziyaretlerde istişarelerde bulunduklarını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Türkiye ile Mısır arasında böyle bir gelenek var. Yılda en az iki kez Cumhurbaşkanları bir araya geliyorlar ve istişarede bulunuyorlar. Mısır ile düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz karşılıklı üst düzey ziyaret ve istişareler, köklü tarihi ve kültürel bağlarımızdan kuvvet alan ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi irademizi de yansıtmaktadır. Akdeniz'in iki yakasında iki önemli ülkenin her konuda işbirliğine çok önem veriyoruz. Doğu Akdeniz'in kuzeyinde Türkiye, güneyinde de Mısır... Dolayısıyla iki önemli ülkenin ilişkileri her açıdan çok önemlidir. Bu ziyaret Mısır ile işbirliğimize verdiğimiz önemin çok açık bir işaretidir.'' Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Mübarek ile yapacakları görüşmelerde ikili ilişkilerin genel durumunun gözden geçirileceğine işaret eden Gül, ''Buna ilaveten Türkiye ve Mısır'ı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da istişarelerde bulunacağız'' dedi.