-GÜL İSVİÇRE'YE GİTTİ ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, NATO Zirvesi nedeniyle Lizbon'a gidişinde askeri ataşenin havaalanında kendisini karşılamamasıyla ilgili olarak, ''Herkesin karşılamaya gelmesi zaten organize edilmedi, sadece büyükelçi seviyesinde. Bütün oradaki temsilcilerimiz, görevlilerimiz hepsi zaten gelmediler'' dedi. Gül, İsviçre'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, 2008 yılında dönemin İsviçre Konfederasyonu Başkanı Pascal Couchepin'in ziyaretiyle, bu ülkeden Türkiye'ye ilk kez devlet başkanı düzeyinde bir ziyaret yapıldığını, bu defa da kendisinin Türkiye'den İsviçre'ye Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk devlet ziyaretini gerçekleştireceğini söyledi. İsviçre ile ikili ilişkilerin son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirten Gül, bu ivmenin yakalanmasında karşılıklı üst düzey ziyaretlerin rolünün büyük olduğunu ifade etti. Gül, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard'la görüşerek başlayacağı ziyarette, Kantonlar Meclisi Başkanı Forster Vannini'yi de kabul edeceğini ve Federal Konsey üyeleriyle bir araya geleceğini bildirdi. İsviçre Konfederasyon Başkanı Leuthard ve kendisinin konsey üyeleri ve resmi heyetlere hitaben İsviçre Ulusal Meclisi'nde birer konuşma yapacaklarını anlatan Gül, ayrıca Türkiye ve İsviçre'nin önde gelen işadamlarının katılımıyla iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği imkanlarının ele alınacağı iş toplantısına katılacağını belirtti. Gül, İsviçre'de ''Çevreyle Uyumlu Teknolojiler'' konulu Cleantech Forumu'nun açılışını İsviçre Konfederasyonu Başkanı Leuthard'la gerçekleştireceklerini ifade etti. Türkiye ve İsviçre ekonomilerinin sahip olduğu mukayeseli avantajların birbirini tamamlayıcı mahiyet arz ettiğini vurgulayan Gül, ''Bu iki ülke arasında yakın çevrelerin çok ötesine geçebilecek işbirliği imkanları da mevcuttur. Paylaştığımız ortak değerler ve menfaatler konusunda birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla çok geniş bir coğrafyada barış, istikrar ve refahın geliştirilmesine katkı sağlayabiliriz'' diye konuştu. Tüm dış seyahatlerinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla da biraraya gelmeye önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, bu defa da İsviçre'de yaşayan ve nüfusu 120 bini bulan Türk toplumunun temsilcileriyle Zürih'de buluşacağını bildirdi. Gül, ''Ziyaretimin, İsviçre ile ikili ve çok taraflı olarak çeşitli platformlarda sürdürdüğümüz işbirliğinin daha da ileriye taşınmasına ve pekiştirilmesine vesile olacağına inanıyorum'' dedi. -LİZBON ZİYARETİNDEKİ RESMİ KARŞILAMA- NATO Zirvesi nedeniyle Lizbon'a gidişinde askeri ataşenin havaalanında kendisini karşılamamasının ''skandal'' olarak nitelendiği hatırlatılarak, ''Böyle bir şeyin olup olmadığının, bununla ilgili bir değerlendirme yapılıp yapılmadığının'' sorulması üzerine Gül, şöyle konuştu: ''Lizbon ziyareti ikili bir ziyaret değil. Çok süratli yapılan ve çok sayıda devlet başkanı, sadece NATO üyeleri değil, 50'nin üzerinde devlet başkanının geldiği bir ziyaretti. Dolayısıyla herkesin karşılamaya gelmesi zaten organize edilmedi, sadece büyükelçi seviyesinde. Bütün oradaki temsilcilerimiz, görevlilerimiz hepsi zaten gelmediler. NATO toplantıları bir taraftan devam ediyor, dolayısıyla NATO'da görevli olanlar NATO'da. Zaten oradan doğru toplantılara gidildi. Bu herhangi, bugün yapacağım ziyaret gibi bir ziyaret değil, kim varsa gelsin, protokol, her şey ona göre uygulansın. NATO ziyaretleri çok pratik ziyaretlerdir ve genellikle işi olanlar toplantıda bulunurlar. Zaten toplantılar devam ediyordu orada.''