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Politika

GÜL: ''İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ KONUŞABİLMELİ'' ADANA (A.A.)

11 Aralık 2010 14:30

-GÜL: ''İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ KONUŞABİLMELİ'' ADANA (A.A.) - 11.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üniversitelerde her türlü düşüncenin serbestçe konuşulabilmesi gerektiğini belirterek, ''İsteyen istediği gibi konuşabilmeli, giyinebilmeli, ama başkalarına saygılı olmalı. Eylemlerin üniversitelerin güzel havasını bozacak hale gelmesine izin verilmemeli'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Çukurova Üniversitesi Teknokent açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilimsel düşüncenin yuvası olduğunu söyledi. Üniversite ortamında insanların hür ve serbest olmaması durumunda gelişmenin de olmayacağının altını çizen Gül, şunları söyledi: ''Üniversitelerde bilimsel düşünceyi engelleyecek faaliyet olmamalı. Her türlü düşünceyi, aykırı düşünceyi bile ifade etmek farklı bir şey. Ama eylemde ölçü kaçarsa tasvip etmek mümkün değil. O zaman üniversitelerin beklenen fonksiyonu yerine gelmez.  Üniversitelerin fonksiyonu, gençlerin yetiştirilmesi, bilim üretme ve araştırma olmalı. Üniversitelerde her türlü düşünce serbestçe konuşulabilmeli. İsteyen istediği gibi konuşabilmeli, giyinebilmeli. Ama başkalarına saygılı olmalı. Eylemlerin üniversitelerin güzel havasını bozacak hale gelmesine izin verilmemeli. Gençlerin heyecanını anlamak gerekir. Ancak onlardan yaşlı insan gibi davranmalarını beklemek de doğru olmaz.''

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