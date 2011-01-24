-GÜL, İSRAİL'İN RAPORUNU DEĞERLENDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in hazırladığı Mavi Marmara raporuna ilişkin, ''İsrail'in yaptıklarının uluslararası hukukla hiçbir ilgisi yoktur'' dedi. Gül, Strasbourg'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde ziyarete ilişkin basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, İsrail'in hazırladığı Mavi Marmara raporuna ilişkin, ''İsrail'in yaptıklarının uluslararası hukukla hiçbir ilgisi yoktur. İsrail'in açıkladığı bu rapor da yine uluslararası hukuk nezdinde hiçbir kredibilitesi olmayan, hiçbir meşruiyeti, inandırıcılığı olmayan kendi belgesinden başka bir şey değildir. Aslında bu şunu açıkça gösteriyor, İsrail hükümetinin ne kadar dünyayı ve uluslararası hukuku dikkate almayan şımarık tavrını gösteriyor'' dedi.