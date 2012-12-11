Gül: İsrail kendine destek olanlara da yük oluyor

Cumhurbaşkanı Gül, "İsrail'in dünyada nasıl yalnız kaldığını, kendisini destekleyenlere bile nasıl yük olduğunu görmesi gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, görüşmelerinin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi ziyaretinden dolayı Abbas'a teşekkür eden Gül, 29 Kasım'ın ''Uluslararası Filistin ile Dayanışma Günü'' olduğunu hatırlatarak, ''29 Kasım'da, BM'deki oylamada dünyanın vicdanı bir kez daha açık seçik ortaya konup da Filistin'e 'üye olmayan gözlemci devlet' statüsü verilince şüphesiz ki hepimiz çok büyük gurur ve heyecan duyduk'' ifadesini kullandı.

BM'de büyük çoğunluğun oyuyla Filistin'in bu statüyü kazandığının altını çizen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ümit ediyoruz ki çekimser kalan ülkeler de mevcut pozisyonlarını kısa süre içerisinde değiştirirler ve Filistin'e bu desteği verirler. Şüphesiz ki iki elin parmaklarından daha az sayıda 'hayır' oyu veren ülkeler de bu kararlarını gözden geçirirler ve suyu yukarı akıtmanın doğru olmadığını, mümkün olmadığını ve bunun sürekli yapılamayacağını da anlarlar. Onlar da ümit ediyorum ki pozisyonlarını gözden geçirirler.

Aslında hepimiz Filistin'de barış, huzur ve refahın gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Bunun için en çok dersi alması gereken ülke de İsrail bu oylamadan. Dünyada nasıl yalnız kaldığını, kendisini destekleyenlere bile nasıl yük olduğunu, onları da dünya kamuoyunda nasıl zor duruma düşürdüğünü görmesi gerekir ve kendisinin barışçı bir şekilde masaya oturması gerekir. Ama ne yazık ki bu oylamadan sonra öfkeyle ayağa kalkan İsrail'in, Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri açma kararını hem esefle karşılıyoruz hem çok şiddetle tenkit ediyoruz.''

İsrail'in yerleşim birimi inşası kararı, kırmızı çizgi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da İsrail hükümetinin Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri inşa edilmesine ilişkin aldığı son karara dikkati çeken Abbas, ''Bu karar düşmanca bir işlemdir ve kırmızı bir çizgidir. Hiçbir şekilde bunun yürürlüğe girmesine izin vermeyeceğiz'' dedi.

İsrail'in eylemlerinin uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini belirten Abbas, ''İsrail, barışı seçerse bizim hazır olduğumuzu görecek. Eğer yerleşim birimleri inşa etmeyi devam ettirirse, ve özellikle E1 bölge yerleşimlerini devam ettirirse, biz farklı bir tutum takınacağız'' diye konuştu.

Abbas'a, BM'deki yeni statünün ardından Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru hakkı kazandığı hatırlatılarak, İsrail'in yerleşim birimlerine ilişkin mahkemeye herhangi bir başvuruda bulunup bulunmayacağı da soruldu.

Abbas bu soruya, ''Biz statüyü kazandıktan sonra gerçekten bütün ilgili ihtisas sahibi ve BM'ye bağlı örgütlere başvurma hakkını kazanmış olduk. Bizler esasında UCM'ye fazla hevesli değiliz, eğer İsrail uluslararası ve meşru durumlara bağlı kalırsa'' diye yanıt verdi.

Erdoğan-Abbas görüşmesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Başbakanlık Merkez Bina'da basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Abbas, Davutoğlu'nu kabul etti

Türkiye'ye resmi ziyarette bulanan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti.

Görüşmede, Filistin'in BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü kazanmasının ardından yeni dönemde BM çerçevesinde neler yapacağı, Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi ve Filistin'deki iç uzlaşı sürecinin ele alındığı belirtildi.