Gül : İsrail cumhurbaşkanı ile görüşmem söz konusu değil

T24 - İsrail basınında yer alan İsrail Devlet Başkanı Peres ile görüşemediği yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Benim böyle bir şeyden haberi yok" diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelekurmay Başkanı'nın sözlerinin hatırlatılması üzerine detaylarını basınla paylaşmak istemediğini belirtmekle birlikte terör örgütünün Irak'ta otorite boşluğundan faydalandığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail basınında yer alan ''İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile görüşme hazırlığında olduğu ancak gerçekleşmediği' yönündeki haberlere ilişkin olarak ''Benim böyle bir şeyden hiç bilgim yok. Böyle bir şey de şimdiye kadar söz konusu olmadı. Planlanmış herhangi bir şey de yok'' dedi.



Nijerya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalamanı'nda açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, ''İsrail basınında bazı haberler çıktı. Mavi Marmara ile ilgili baskının ardından sizinle İsrail'li mevkidaşınız arasında bir temas kurulacağına ancak bunun gerçekleşmediğine dair. Böyle bir temas söz konusu oldu mu, böyle bir görüşme hazırlığı söz konusu oldu mu? Bundan sonraki süreçte İsrail Cumhurbaşkanı ile herhangi bir görüşmeniz gündeme gelebilir mi?'' sorusuna, ''Benim böyle bir şeyden hiç bilgim yok. Böyle bir şey de şimdiye kadar söz konusu olmadı. Planlanmış herhangi bir şey de yok'' yanıtını verdi.





'Sözün bittiği yerdeyiz' nasıl okunması gerekir?'





''Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kuzey Irak'a yönelik olarak 'Sözün bittiği yerdeyiz' dedi. Türk kamuoyunun bunu nasıl okuması gerektiğini düşünüyorsunuz?'' sorusunu da şöyle yanıtladı:



''Terörle mücadele Türkiye'nin en büyük meselesidir, birinci meselesidir ve kapsamlı bir meseledir. Bunun dış politika boyutu vardır, güvenlik güçlerinin sahada mücadelesi vardır, ekonomik sosyal boyutları vardır. Aslında bu tamamen hükümetin bileceği bir şeydir. Irak'la ilgili, özellikle dış ülkelerle ilgili, çevreyle ilgili. Tabii ki Kuzey Irak'ın ve Irak'ın terörle mücadeledeki işbirliğiyle ilgili konular, bunlar çok hassas olduğumuz bir süreç içerisinde ve herkesin de bu süreçte katkısını beklediğimiz bir dönemde bunlar nasıl yorumlanır, gazeteleri görmedim; söylediğiniz şeylerden de haberim yok. Sadece şöyle bir başlıklara baktım. Nedir, ne kadar doğrudur, ne kadar değildir, bilmiyorum. Bunlar tamamen hükümetin inisiyatifinde olan bir konudur ve ayrıca da çok kapsamlı götürülmesi gereken...





'Terör örgütü Irak'taki otorite boşluğundan faydalanıyor'





Bazı konular açık konuşulur, bazı konular çok açık konuşulunca, olacak şeyler de olmaz, açıkçası. O bakımdan bu konuyla ilgili fazla bir şey söylemek istemem. Ama Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı çok açıktır ve terörle mücadelede Türkiye asla taviz vermeyecektir. Bu konuda mücadelede içerde olduğu gibi dışarda, uluslararası işbirliği de kaçınılmazdır ve bu herkesin görevidir. Sadece Türkiye'nin beklentisi değil, herkesin görevidir. Şüphesiz ki terör örgütü Irak'taki otorite boşluğundan çok faydalandığı için en çok bizimle işbirliği içerisinde olması gereken ve bununla ilgili yeni bir dönemin başlatılması da söz konusudur. Bu konuda önemli mesafelerin de alınmakta olduğunu buradan söylemek isterim. Ama bu konuların detaylarını doğrusu basınla konuşmayı da çok doğru bulmam. Çünkü bizim amacımız netice almaktır.''





