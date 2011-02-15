-GÜL İSFAHAN'I GEZDİ İSFAHAN (A.A) - 15.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran'a gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci ayağı olan İsfahan kentinde, Safavi döneminde yönetim kompleksi olarak kullanılan tarihi mekanları gezdi. Gezisine Kırk Sütun Sarayı'ndan başlayan Gül, saray duvarlarına işlenmiş minyatürleri inceledi. Yetkililerden yapının tarihi ile ilgili bilgi alan Gül'e zaman zaman tarihçi İlber Ortaylı da Safavi dönemine ilişkin bilgilerini aktardı. Sarayda bir süre sitar dinleyen Gül, saray özel defterini de imzaladı. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Safavi döneminde resmi geçit törenlerinin düzenlendiği İmam Meydanı'nın çevresini saran Ali Kapısı Sarayı, İmam Camisi, Şeyh Lütfullah Camisi ve Gheysarieh Pazarı'nı gezerek incelemelerde bulundu. Gül'e bu yerler hakkında da sunum yapılırken özellikle İmam Camisi'ndeki akustik düzen uzun uzun anlatıldı. Akustik düzenin özelliği ezan okunarak ve bir kağıt parçasının çırpılması ile oluşan yankı dinletilerek gösterildi. İncelemelerinin ardından kapalı çarşı şeklindeki Gheysarieh Pazarı'na giden Gül, burada bir dükkandan 150 dolar ödeyerek basma bir örtü satın aldı. Daha sonra Gül, el işi bakır ürünler satan bir dükkana da girdi. Cumhurbaşkanı Gül'ün yanında bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, fiyatı 350 dolar olan bakır vazoyu pazarlık yaparak 100 dolara satın aldı. Cumhurbaşkanı Gül'e gezisi sırasında İranlılar da ilgi gösterdi. Pazar çıkışında Gül ile tokalaşmak isteyen bir İranlı dengesini kaybederek arkasındaki havuza düştü. Bazı İranlılar Gül'e Türkçe ''hoş geldiniz'' diye seslenirken, Gül bu kişileri ''Merhaba'' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Gül'e gezisi sırasında Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, milletvekilleri ve heyetteki diğer isimler de eşlik etti.