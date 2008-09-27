Gül Irak'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM'deki ikili görüşmeleri kapsamında Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ile görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Talabani, Cumhurbaşkanı Gül'e yaptığı davetini yineledi, Gül de Irak'a gideceğini söyledi.



Gül'ün, Talabani'yi Irak'ta Meclis'ten geçen vilayetler seçim yasası dolayısıyla tebrik ederek, memnuniyetini dile getirdiği ve bu durumun Irak'taki aktif unsurların kendi aralarında uzlaşma istemelerinin bir göstergesi olduğunu söylediği belirtildi.



Gül, Talabani ile görüşmesinin ardından Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon'un verdiği davete katıldı.

