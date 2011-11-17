-Gül, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'yi kabul etti ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak Türkmen Cephesi'nin yeni Başkanı Erşat Salihi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin başlangıcında açıklama yapan Gül, Salihi'nin Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'na yeni seçildiğini ve Kerkük milletvekili olarak Irak parlamentosunda yer aldığını ifade etti. ''Iraklıların hepsi bizim kardeşimizdir'' diyen Gül, Irak'ta hiçbir ayrım yapmadan bütün Iraklıların müreffeh ve mutlu olmasını arzu ettiklerini söyledi. Irak'ın birliği, bütünlüğü ve güçlü olması için Türkiye olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Gül, Iraklı Türkmenlerin Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi ve gelişmesinde çok büyük bir köprü rolü oynadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, Salihi'den son gelişmelere ilişkin bilgiler alacağını ve görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, Iraklı Türkmenlere ve Iraklılara selamlarının, Irak parlamentosuna da Türkiye'nin Irak'ın sorunlarını aşması konusunda her türlü yardımı yapacağının iletilmesini istedi. Salihi'yi ''büyük bir mücahit'' olarak niteleyen Gül, şöyle konuştu: ''Saddam döneminde Türkmen dayanışmasından dolayı 9 sene Ebu Garib Cezaevi'nde yatan, bir kardeşini şehit veren ve bütün ailesi Kerkük'ten Irak'ın güneyine sürülen ve o dönemlerde çok büyük cefalar çekmiş bir arkadaşımızdır. Bugün de şimdi yine maalesef bazı saldırılarla karşı karşıya gelmektedirler. Ama kendisi gayet çok iyi bir Türkmendir ve aynı zamanda da Irak'ın birliği, bütünlüğü ve Irak'ın güçlü bir Irak olmasına gönülden inanmış bir arkadaşımızdır. Bu bakımdan inanıyorum ki kendileri bir taraftan Türkmenlerin hak ve hukuklarını en iyi şekilde savunurken, diğer taraftan da Irak'ın genelde hakkına, hukukuna, Irak'taki kardeşliğe, Sünniler, Şiiler, Kürtler, Türkmenler, Araplar hepsinin nihayetinde Irak vatandaşları olarak kardeşçe ve birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarına katkı sağlayacak bir anlayıştadır.'' Salihi de Irak Türkmenleri olarak Irak ile Türkiye arasında köprü olduklarına inandıklarını söyledi. Türkiye'nin Irak'taki gruplara eşit mesafede durmasının, Iraklılar için de gurur kaynağı olduğunu dile getiren Salihi, şunları söyledi: ''Bizim temennimiz diğer komşu ülkelerle bu gibi adımlar olsun. Ama burada Türkmenlerin de büyük bir paylarının olması lazım. Biraz daha yakın olursak, o da çok doğal hakkımızdır. Hiç kimse de bunu esirgemeyecektir. Biz Irak'ın içinde artık dördüncü unsuruz. Şiisi, Sünnisi, Kürdü, Türk milleti artık bunun içinde yer almıştır. Bağdat'taki Meclis'in içinde, Irak hükümetinin nezdinde artık Türkmenler dördüncü unsur olarak yavaş yavaş kendilerini fiilen siyasi sahada ispat etmeye başladılar.''