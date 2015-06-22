'Gül, internet yasasında 14 değişiklik için bakanla anlaştı ama tasarı Gül'den habersiz olarak aceleyle yasalaştırıldı'

Habertürk yazarı Fehmi Koru, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tartışmalı internet yasasını onaylamasıyla ilgili sürecin perde arkasında yaşananları anlattı. Koru, “İnternet yasası Meclis'te görüşülürken Abdullah Gül, hukuken sakıncalı bulunan kısımları 14 maddeyle raporlaştırdı. Bakanla oturdular, o 14 maddenin değiştirilmesi üzerinde bir mutabakat sağladılar. Ancak yasa aceleyle, herkesten habersiz olarak Meclis'ten geçti” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Selin Ongun’a konuşan Fehmi Koru, Gül’ün söz konusu yasayı onaylamasıyla ilgili olarak “Çabaları sonucu düzeltilmiş olsa bile ‘internet yasasını onaylayan Cumhurbaşkanı’ olarak da kayıtlara geçmiş oldu maalesef” diye konuştu.

Selin Ongun’un Fehmi Koru’yla yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

- Kitaptaki (11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl danışmanlığını yapan Ahmet Sever’in yazdığı “Abdullah Gül ile 12 Yıl” kitabı – T24 ) portre AK Parti'li olmayan çevrelerde, “Gül'ün hükümetin tasarruflarıyla ilgili rahatsızlıkları var. Üzüntü duyuyor fakat tayin edici müdahalesi yok” şeklinde karşılık buldu. Katılır mısınız?

Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı görevi boyunca hükümetle ilişkilerini hep iyi tutma gayreti içinde oldu. Bu doğru. Kaldı ki bunu kendisi de her fırsatta ifade etti. “Ben bu parti tarafından seçildim, buradan ayrılınca da gideceğim adres orası” diye hep uyardı. Dolayısıyla hükümetle ya da o dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'la çatışma niyetiyle Cumhurbaşkanlığı yapmış biri değil. Ancak “Abdullah Gül önüne getirilen her şeyi imzaladı, hiç itiraz etmedi, itiraz etse de kaale alınmadı” gibi bir zan yanıltıcı olur. Bunun böyle olmadığını en başta o süreçte Başbakan olan Sayın Erdoğan ve o günün ilgili bakanları biliyor. İmzalama safhasının da dışında, daha henüz Meclis'te Genel Kurul'a inmemiş, komisyonlarda görüşülmekte olan kimi yasalara “Bunu böyle çıkartırsanız asla onaylamam” dediği için vazgeçilmiş, en az 10 yasa var.

- Fakat hafızalardaki en kritik “onaylardan” biri Gül'ün internet yasasının altındaki imzası örneğin.

O süreçte defalarca bu yasanın mahsurlarını, getireceği yasakları yazılarına yansıtan biri olarak yakından izlediğim olayı paylaşayım. İnternet yasası Meclis'te görüşülürken Abdullah Gül, hukuken sakıncalı bulunan kısımları 14 maddeyle raporlaştırdı. Bakanla oturdular, o 14 maddenin değiştirilmesi üzerinde bir mutabakat sağladılar. Ancak yasa aceleyle, herkesten habersiz olarak Meclis'ten geçti. Yasa önüne geldiğinde mahsurların değiştirilmesini istedi. Bakan da yeni bir torba yasa içerisine o değişikliklerin konulacağı sözünü verdi. Onlar konuldu da.

- Tam bu noktada “Gül hep idareci davrandı, kuvvetli hayır demedi” görüşü var.

Evet yasayı reddedebilirdi. Fakat unutulan bir nokta var. Yasayı reddederseniz hükümet aynı maddeleri aynen geçirir ise yasa ikinci kez köşke geldiğinde Cumhurbaşkanı'nın onu reddetme hakkı yok. Anayasadaki düzenleme Cumhurbaşkanı'na sadece bir kez veto hakkı veriyor. Dolayısıyla Abdullah Gül pek çok yasada “dolaylı kabulleri” uyguladı. Çabaları sonucu düzeltilmiş olsa bile “internet yasasını onaylayan Cumhurbaşkanı” olarak da kayıtlara geçmiş oldu maalesef.

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