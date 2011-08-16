-Gül: İnsanlığın barış ve huzura ihtiyacı var ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, insanlığın barış ve huzura büyük ihtiyaç duyduğu bugünlerde, insanların birbirini sevmesinin, hoşgörüyle yaklaşmasının, farklı görüşleri saygıyla kabullenmesinin ve sorunların çözümü konusunda sorumluluk almaktan kaçınmadan, fedakarca çaba göstermesinin büyük önem taşıdığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anadolu'da asırlardır hakim olan, barış, hoşgörü ve kardeşlik kültürünün çok sağlam temeller üzerine kurulduğunu belirterek, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre gibi birçok büyük düşünür ve gönül adamının, felsefeleri ve fikirleriyle bu hasletlerin oluşmasına öncülük ettiğini, yaşadıkları dönemden bugüne ışık tuttuklarını vurguladı. ''Milletimizin gücüne güç katan birlik ve beraberliğimiz, farklılıkları zenginlik kabul eden, insanı her türlü değerin üstünde tutan, sevgiyi, hoşgörüyü ve adaleti esas alan bir anlayışın sonucudur'' görüşünü ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, eşitlik ve adaleti temel ilke kabul eden, iyiliği, doğruluğu öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı dönemde, farklı kökenlerden ve kültürlerden insanların barış ve huzur içinde bir arada yaşamasına ve Anadolu'da birliğin gerçekleşmesine önemli katkı sağladığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Hacı Bektaş Veli, yüzyıllar boyunca yaşatılan felsefesiyle bugün de toplumumuza rehberlik etmeyi sürdürmektedir. Hacı Bektaş Veli ve diğer gönül adamlarımızın öğretilerinin, değerlerimizin ve zenginliklerimizin gelecek nesillere aktarılması için hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Geçmişimizden gelen bu büyük gücü, yarınlara en iyi şekilde taşımak en önemli görevimizdir. Aziz milletimiz Hacı Bektaş, Mevlana, Yunus Emre gibi gönül erlerinin rehberliğinde, birlik ve beraberliğine sahip çıkarak, sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörüden ayrılmadan geleceğe güvenle yürümektedir.''