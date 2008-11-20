Gül, İnönü’yü unuttu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sancak tevdi töreni için gittiği Malatya’da yaptığı açıklamada, “Malatya, cumhurbaşkanı çıkarmış bir kenttir. Turgut Özal’ı rahmetle anıyoruz” dedi

Ancak Gül, yine Malatyalı olan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’den hiç söz etmedi. Gül, valilikte “Bana gösterilen sevgi, devlete gösterilen sevgi ve saygıdır” dedi. Gül daha sonra, 2. Ordu Komutanı Org. Necdet Özel’i ziyaret etti. Sancak tevdi törenine Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Işık Koşaner de katıldı. Törenden sonra belediye önünde de bir konuşma yapan Gül, İnönü’yü bu kez unutmayarak, “İsmet İnönü, Turgut Özal, bunlar Malatya’dan çıkmışlardır. Rahmetle anıyorum” dedi.





