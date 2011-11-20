-Gül: ''İngiltere'nin desteğini isteyeceğim'' ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'ye ziyareti sırasında, Türkiye'nin AB üyeliğine güçlü ve görünür destek veren İngiltere'nin tutumundan duyulan memnuniyeti dile getireceğini belirterek, ''Katılım müzakerelerinin yapay siyasi engellemeler yüzünden kesintiye uğramaması için İngiltere'nin kuvvetli desteğinin devamına atfettiğimiz önemi vurgulayacağım'' dedi. Gül, İngiltere'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kraliçe II. Elizabeth'in davetine icabetle bu ülkeye gideceğini belirten Gül, kendisine Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanı sıra milletvekilleri, akademisyenler ve gazetecilerden oluşan bir heyetin eşlik edeceğini kaydetti. İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son dönemde sıklaşan üst düzey ziyaretlerle daha da ileri bir seviyeye taşındığını ifade eden Gül, şöyle konuştu: ''Kraliçe II. Elizabeth, 37 yıl aradan sonra Mayıs 2008'de ülkemize ikinci ziyaretini gerçekleştirmişlerdir. Ben de Kraliyet Uluslararası Enstitüsü Chatham House tarafından tevdi edilen Yılın Devlet Adamı ödülünü Kraliçe'den almak üzere geçen yıl kasım ayında İngiltere'yi ziyaret etmiştim. Bu defa, İngiltere Kraliçesi'nin davetine icabetle, Türkiye'den İngiltere'ye 23 yıllık bir aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk devlet ziyaretini gerçekleştirmekten kıvanç duyuyorum. Ziyaretim çerçevesinde Kraliçe II. Elizabeth, muhterem eşleri Edinburgh Dükü Prens Philip, Veliaht Galler Prensi Charles ve Kraliyet ailesinin diğer mensuplarıyla biraraya geleceğim. Ayrıca, İngiltere Başbakanı David Cameron, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ve İşçi Partisi lideri Ed Miliband'i kabul edeceğim. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşanmakta olan tarihi gelişmeler, dış politikalarında bölgesel ve küresel istikrar ve barış vizyonunu hedef alan Türkiye ile İngiltere arasında temel konulardan biridir. Bu hususları üst düzey İngiliz yöneticilerle ikili düzeyde ele almanın yanı sıra, konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi Wilton Park tarafından düzenlenecek konferansta da dile getireceğim. Londra konferansları serisinin bu ilk etkinliğinde 'Ortadoğu'daki Tarihi Dönüşüm ve Dünya Siyaseti Üzerindeki Etkileri' başlıklı bir konuşma yapacağım. İngiltere Parlamentosu'nda grubu bulunan siyasi parti temsilcilerine de hitap edeceğim bu ziyarette, aralarında Türkiye Dostluk Grubu üyelerinin bulunduğu milletvekilleriyle biraraya geleceğim. Ayrıca, The Guardian gazetesinin yayın kurulu ile BBC'ye mülakatlar vereceğim.'' -''İngiltere, Türkiye'nin önde gelen dış ticaret ortakları arasında''- Temasları çerçevesinde, İngiltere ile ilişkileri bütün yönleriyle ele alacağını, başta Avrupa Birliği ve Kıbrıs olmak üzere, ortak gündemde yer alan bölgesel ve uluslararası konulara değineceğini aktaran Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu vesileyle, AB üyeliğimize güçlü ve görünür destek veren İngiltere'nin tutumundan duyduğumuz memnuniyeti dile getirecek ve katılım müzakerelerinin yapay siyasi engellemeler yüzünden kesintiye uğramaması için İngiltere'nin kuvvetli desteğinin devamına atfettiğimiz önemi vurgulayacağım. Garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs sorununa taraf olan İngiltere'nin, çözüm yönünde ağırlığını koymasını da talep edeceğim'' diye konuştu. İngiltere'nin, Türkiye'nin önde gelen dış ticaret ortakları arasında yer aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında ikinci, ithalatımız bakımından ise sekizinci sırada yer alan İngiltere ile ticaretimiz, 2001'den bu yana yıllık ortalama 2,5 milyar dolar ülkemiz lehine fazla vermektedir. Geçen sene 12 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimiz, bu yılın ilk sekiz ayı itibarıyla 9,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye'deki yabancı yatırımcılar arasında da ön sıralarda yer alan İngiltere'nin ülkemizdeki doğrudan yatırımlarının toplamı 4,3 milyar dolardır. Bu veriler, İngiltere ziyaretim sırasında ekonomi, ticaret ve karşılıklı yatırımlar alanındaki ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik etkinlikleri hem lüzumlu hem de faydalı kılmaktadır. Bu kapsamda ülkemizdeki TOBB'un muadili olan İngiltere Sanayi Odaları Federasyonunun yaklaşık bin kişilik seçkin iş adamlarının katılacağı yıllık genel kurul toplantısına hitap edeceğim. Burada Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik performansı ile yatırım fırsatları hakkında ayrıntılı bilgi vereceğim. İngiltere Maliye Bakanı Osborne ile birlikte katılacağım ikinci etkinlik, Türk ve İngiliz müteşebbislerin en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Londra'da düzenlenecek CEO Forum olacaktır. Bu ziyareti Avrupa ve dünya ekonomisinin içinden geçmekte olduğu kritik bir konjonktürde gerçekleştiriyor olmam, bu etkinliklerin önemini bir kat daha artırmaktadır. Ziyaretim sırasında ilgili askeri makamlarımız tarafından imzalanması öngörülen askeri alanda eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği (Çerçeve) Anlaşması ile Savunma Sanayisi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın da İngiltere ile işbirliğimizin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Müttefikimiz ve stratejik ortağımız İngiltere ile köklü bir tarihi geçmişe dayanan ilişkilerimiz altın çağını yaşamaktadır. Dolayısıyla, Avrupa Birliği müzakere sürecimize verdiği görünür destek ile bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin örtüşen vizyonların ilişkilerimize güç kattığı İngiltere'ye her bakımdan tarihi bir devlet ziyareti gerçekleştireceğim.''