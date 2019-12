-GÜL: İNANIYORUM Kİ MISIRLILAR MUTLU OLACAK KAHİRE (A.A) - 03.03.2011 - Burcu Bilgin - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''İnanıyorum ki bu sürecin sonunda hem mısır halkı çok mutlu olacak, arzu ettikleri demokratik standartlara kavuşacaklardır hem de Mısır Devleti bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacaktır'' dedi. Gül, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Residansı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Mısır'da günübirlik bir ziyaret için bulunduğunu, bölgede çok köklü bir değişikliğin yaşandığını ve buna da halkın önderlik ettiğini söyledi. Mısır'da olup bitenlerin dünya tarafından da büyük bir dikkatle izlendiğini dile getiren Gül, onurlu Mısır halkının beklentileri doğrultusunda her şeyin değişmesini arzu eden bir halk olarak Türkiye'nin Mısır halkıyla dayanışması ve Mısır Devleti ile işbirliğini göstermek için ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti. Bu geçiş sürecinin sorumluluğunu üstlenen Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi ile bir araya geldiğini anlatan Gül, uzun süren görüşmelerinin gayet samimi, dostane ve her iki tarafın birbirini anlayacak şekilde geçtiğini kaydetti. Gül, Mısır'ın kısa süre içerisinde halkın beklentileri doğrultusunda demokratik bir nizama geçmesi, anayasal bir demokrasiyi gerçekleştirmesi, parlamenter rejime ulaşmasını arzu ettiklerini söyledi. Tantavi ve arkadaşlarının Mısır halkının arzu ve beklentilerini gördüğünü ve bu doğrultuda kısa süre içerisinde üstlerine düşeni yapacaklarını ifade ettiklerini aktaran Gül, görüşmenin neticesinde Tantavi ve arkadaşlarının hem siyasi hem de ekonomik konularda halkın beklentileri doğrultusunda doğru işleri yapacakları ve kısa süre içerisinde de Cumhurbaşkanlığı, Anayasa tadilatı ve daha sonra da parlamento seçimlerini gerçekleştirip demokratik sisteme geçerek yönetimi sivillere devredecekleri konusunda kanaatlerinin oluştuğunu kaydetti. Gül, bu konuda Tantavi'ye başarılar dilediklerini ve Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını söylediklerini anlattı. -SORULAR- Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, İsrail'in yaşanan süreçteki rolüne ilişkin bir soru üzerine, ''Aslında tabii ki bütün bölgedeki bu ayaklanmanın ve halkın bu başkaldırısının en iyi şekilde İsrail tarafından da tahlil edilmesi gerekir. Aslında bütün Arap halklarının ne kadar onurlu olduğunun ve yeri geldiğinde de milli davalarını dış politikada ne kadar güçlü bir şeklide savunmak istediğini bu ayağa kalkışta görmek gerekir'' ifadesini kullandı. Ayaklanmaları sadece ekonomik sebeplerle izah etmeye kalkanların büyük bir yanılgı içerisine düşeceğini ifade eden Gül, ''Bu çok kapsamlı bir yeniden değerlendirmeyi gerektirir'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, bu süreçte ve gelecekteki aşamalarda Türkiye'nin Mısır'a ne sunabileceğinin sorulması üzerine de Türkiye'nin tecrübelerini bu ziyarette paylaştığını, ayrıca bölgenin içinden, ailenin içinden bir insan olarak bunları dile getirdiğini ve bunların da büyük kabul gördüğünü söyledi. Yaşanan süreçte daha büyük değişikliklerin olacağını, bu yöndeki istişarelerine devam edeceklerini aktaran Gül, bunun dışında özellikle ekonomik alanda işbirliğinin daha fazla artırılacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, bir başka soru üzerine de görüşmede her konuyu çok geniş biçimde ele aldıklarını, demokrasinin varsa aşırılıkları törpülediğini ve gerçekçi olma çizgisine getirdiğini söyledi. Gül, bir gazetecinin ''Şu anda Arap dünyasında şöyle bir kanı var; Türkiye'nin bir deneyimi var. Ekonomiye ağırlık verilen bir yöneliş de var. Bu örnek Arap ülkelerinde de gerçekleşebilir mi?'' sorusu üzerine, geniş biçimde bütün İslam ülkeleri düşünülürse hepsinde köklü reformlara ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Türkiye'de siyasi, demokrasi ve hukuk alanında çok köklü reformların gerçekleştirildiğini vurgulayan Gül, aynı şekilde ekonomik alanda da güçlü reformların yapıldığını ifade etti. Bir ülkenin güçlü olması için sadece ordusunun güçlü olmasının yetmediğini, siyasi sisteminin de güçlü olması ve halk tarafından benimsenmesi gerektiğini dile getiren Gül, aynı şekilde ekonomisinin de güçlü olması gerektiğini vurguladı. Gül, ''Ben inanıyorum ki Mısır bunu gerçekleştirecektir ve Mısır halkı da Arap dünyasının bölgenin, dünyanın en önemli halklarından birisidir ve çok köklü bir medeniyettir. Dünyaya açıktır'' dedi. Mısır'da çok eğitimli gençlerin bulunduğunu ve bunu en iyi şekilde yapacaklarına inandıklarını dile getiren Gül, Askeri Yüksek Konseyin de bunun farkında olduğunu gördüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, bir başka gazetecinin Mısır'da Başbakanın istifa etmesi ve hükümeti kurma süreciyle ilgili yeni bir ismin görevlendirilmesi konusundaki değerlendirmesini sorması üzerine de, geçiş süreçlerinde bu tip değişikliklerin yaşanabileceğini söyledi.