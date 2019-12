Gül: İmralı'yı unut, geç...

Hükümetin Kürt açılımıyla ilgili çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den önemli açıklamalar geldi. Gül, "İmralı muhattap değil. İmralı'yı falan unut, geç" dedi. Gül, "Her ülke kendi sorununu kendi çözmeli" diye konuştu, uluslararası konjonktürün de müsait olduğunu söyledi. Üniter yapıya vurgu yapan Cumhurbaşkanı Gül, muhalefet liderleriyle gerekirse yeniden görüşebileceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu tarafından Dışişleri Bakanlğı Müsteşarı Ertuğrul Apakan'ın Türkiye'nin BM Nezdinde Daimi Temsilciliği'ne atanması dolayısıyla Sheraton Otel'de verilen resepsiyona katıldı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, bir gazetecinin "Kürt açılımı ile ilgili gelişmeler oluyor. İçişleri Bakanı'nın temasları devam ediyor. Bir yandan da İmralı'dan bir yol haritası..." sözleri üzerine, "İmralı falan onları unut, geç. Sen soruyu başka türlü sor. Onlar muhatap değil" dedi.



Gül, "Türkiye'de bir mesele var. Herkes kendi meselesini, problemini kendi çözmeli. Bütün yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'nin üniter yapısının daha güçlü hale gelmesi gerekir. İleride herhangi bir tehdit olmaması gerekir, çünkü birliğimiz ve beraberliğimiz her şeyin önünde gelir" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı, "Bir ülke kendi sorunlarını kendi inisiyatifiyle çözmezse başkaları günü gelir daima bunu istismar eder. Bugün de gerek Türkiye içindeki konjonktür gayet açık, müsait. Tartışılıyor bütün bu konular açık seçik, medenice tartışılıyor. Daha da önemlisi uluslararası konjonktür de çok müsait. Her zaman müsait olmayabilir. Bazen çok daha farklı da olabilir. Türkiye büyük bir ülke, medeni bir ülke, demokratik standartlarını yükseltmek isteyen bir ülke, hedefleri belli olan bir ülke. Tüm bu konuları cesur bir şekilde çalışmak, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın birliğini, beraberliğini daha güçlendirmek herkesin vatanına, ülkesine, Türkiye Cumhuriyeti'ne olan aidiyetini daha güçlendirmek yönünde yapılacak çalışmalar doğrudur diye düşünürüm" dedi.



"Tartışmaları hep bu yönde görmek gerekir" diyen Gül, "O şunu söylemiş, bunu söylemiş' gibi başka yönlere de çekmemek gerekir. Bunlar Türkiye'nin kendi inisiyatifidir. Böyle olması lazım" dedi.



"Muhalefet de düşüncelerini paylaşacak..."



Cumhurbaşkanı Gül, gazetecilerin muhalefetin "demokratik açılım" çalışmalarına yönelik sert eleştirileri olduğuna ilişkin sözleri üzerine, "Tabii ki muhalefet de düşüncelerini paylaşacak, Hükümet de düşüncelerini paylaşacak. Basında canlı bir tartışma vardır. Bütün bunlardan olumlu şeyleri alıp demin söylediğim istikamette gitmek gerekir. Tekrar söylüyorum, her ülkenin kendi sorununu kendi gücüyle çözmesi gerekir. Yoksa günü gelir başkası istismar eder. Vaktiyle de istismar etmişlerdir" diye konuştu.



Açılım MGK'da gündeme gelecek mi?



"Demokratik açılım çalışmasının 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek MGK toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği"nin sorulması üzerine de Cumhurbaşkanı Gül, "Şüphesiz MGK'da Türkiye'nin en önemli meseleleri konuşulur. Türkiye'nin en büyük sorunuysa şüphesiz MGK'da da bunlar konuşulur. Konuşuluyor da zaten. Biz Güvenlik Kurulu'nda ne konuşuyoruz? Hükümet'in Türkiye ile ilgili icraatlarını zaten Hükümet yapıyor. Günlük Türkiye'nin idaresini onlar yapıyor. Türkiye'nin önemli, hükümet üstü meselelerini MGK'da biz hep beraber otururuz, konuşuruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, bu süreçte muhalefet liderleriyle görüşüp görüşmeyeceği sorusuna da "Ben daha önce görüştüm biliyorsunuz. Bu konuları da o zaman görüştüm, ama her konu açıklanmaz dışarı. Günü gelirse tekrar görüşülebilir, neden olmasın" yanıtını verdi.