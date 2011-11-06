-Gül ile Kılıçdaroğlu çadırda bayramlaştı VAN (A.A) - 06.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Depremzedelerle beraber olmak hem bizi, hem onları mutlu ediyor. Acı günlerinde buraya gelmemiz onları çok mutlu etti, hoşlarına gitti'' dedi. Uçakla Van Ferit Melen Havaalanı'na gelen Kılıçdaroğlu, karayolu ile Erciş'e hareket etti. Kılıçdaroğlu, ilçe girişinde Türk Kızılayı tarafından oluşturulan Yenişehir Çadırkenti'ne geldi. Burada depremzedeler tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen sağlık ekipleriyle de bayramlaştı. Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ile buradaki bir çadıra konuk oldu. Kılıçdaroğlu, bu ziyaretinin ardından çadırkentte oluşturulan yemekhaneye geçti. Yemekhanede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun Gül ile bayramlaştığı öğrenildi. Yemekhanede ikram edilen kurban etinin tadına da bakan Kılıçdaroğlu, Ercişli depremzede İsmet Demir ile battaniye arasında çıkan 5 bin lirasını geri gönderdiği Cemil Metin ile ayaküstü bir süre sohbet etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerde depremzedelerin birçoğunun kendisine organizasyon bozukluğunun bulunduğunu, çadır ihtiyaçlarının henüz giderilmediğini söylediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, çadırkentte depremzedelerin ihtiyaçlarının bir yandan karşılandığını da ifade ederek, şunları kaydetti: ''Onlar kısmen de olsa hayatlarından memnunlar. En büyük korkuları kış. 'Kış gelirse biz bu çadırlarda nasıl kalacağız' diyorlar. Kızılay yetkilileriyle görüştüm. Kısa süre içinde kalıcı konut yapmak mümkün değil, ama konteynerlerle pek çok yurttaşın kalıcı yerlere yerleştirecekler, öyle ifade ettiler.'' Depremzedelerin, Türkiye'nin dört bir tarafından yağmur gibi bağış yağdığını, ancak bu yardımların kendilerine ulaşmadığını anlattıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, söylenen temel şikayetin de bu olduğunu söyledi. -''Onlarla beraber olmak hem bizi, hem onları mutlu ediyor''- Bölgede buruk bir bayramın kutlandığını, insanların yine hayata sarıldıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Onlarla beraber olmak hem bizi, hem onları mutlu ediyor. Acı günlerinde buraya gelmemiz onları çok mutlu etti, hoşlarına gitti. Bize teşekkür ettiler. Sadece bize değil tabii CHP olarak bizim dışımızda gelen devlet yetkililerinin kendilerini unutmamalarına da teşekkür ettiler'' dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile karşılaştıklarının hatırlatılması üzerine ''Cumhurbaşkanına bilmiyorum belki şikayetler iletilmiştir, ama bir şekliyle var olan sorunların giderilmesi lazım. Yani süratle giderilmesi lazım. Buradan kamu görevlileri ellerinden geldiğince katkı vermeye çalışıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama sonuçta sorunlar var ve bu sorunların çözülmesi lazım. İşin özeti bu'' diye konuştu.